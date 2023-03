Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La semaine débute sur un temps très agité. Vingt-et-un départements ont été placés en vigilance orange aux orages, selon le dernier bulletin de Météo-France. Cette situation, très inhabituelle pour la saison, « nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes intenses associés », met en garde l’institut de prévisions.

Dans le détail, sont concernés par l’alerte orange l’Allier, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, les Côte-d’Or, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Loire, le Lot, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges et le Territoire de Belfort. De la Bretagne et Pays de Loire jusqu’aux Hauts-de-France, dès le matin le vent de sud-ouest sera assez fort, avec des rafales jusqu’à 60 à 80 km/h dans les terres, 70 à 90 km/h près des côtes.

Déclaration d’intention ou réel engagement ? Le gouvernement ne souhaite pas utiliser l’article 49.3 de la Constitution, c’est-à-dire une adoption sans vote, pour faire approuver par l’Assemblée nationale son projet de réforme des retraites, a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Et il se trouve engagé dans une chasse aux voix des députés qui devraient se prononcer jeudi.









« Nous ne voulons pas du 49.3. Nous voulons transformer notre majorité relative en une majorité absolue », a-t-il dit à l’issue d’une réunion à Matignon avec la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne et plusieurs ministres, dont Bruno Le Maire (Economie), Olivier Dussopt (Travail) et Gabriel Attal (Comptes publics). « Nous souhaitons qu’il puisse y avoir un vote positif pour ce texte », a-t-il ajouté. Mais « nous ne renoncerons pas à notre réforme », a-t-il précisé, laissant entendre que l’usage du 49.3 n’était pas totalement exclu. Ce « n’est pas notre piste aujourd’hui » même si cet article figure « par définition dans la Constitution », a affirmé sur France 2 Gabriel Attal.

Everything Everywhere All at Once est depuis dimanche soir tout en haut du cinéma américain. Réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, le film a raflé la mise lors de la 95e cérémonie des Oscars avec sept statuettes dorées, dont celle du meilleur film, devançant A l’Ouest, rien de nouveau qui en a obtenu quatre.

Trou noir en forme de bagel, godes utilisés comme des nunchakus, rochers philosophes : les ingrédients de cette comédie déjantée en faisaient pourtant sur le papier un candidat trop foldingue pour l’Académie. Mais le film a fini par s’imposer comme l’ultra-favori, récoltant notamment l’Oscar du meilleur réalisateur et de meilleure actrice.