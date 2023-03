Que s’est-il passé d’important au cours de ces quarante-huit dernières heures ? Notre rédaction a sélectionné cinq infos pour un récap' éclair de l’actu du week-end…

1. Le XV de France a écrasé l’Angleterre

Jamais les rugbymen anglais n’avaient subi pareille déroute sur leurs terres. En s’imposant 53 à 10 à Twickenham lors du « Crunch », le XV de France est entré dans l’Histoire de son sport, samedi. Devant une audience record, les hommes de Fabien Galthié, très émus à la fin du match, ont mis la main sur le match dès l’entame, Ramos inscrivant un essai à la 2e minute. Ils ne la rendront plus, en marquant six autres, pour une victoire qui maintient le mince espoir d’une victoire finale dans le Tournoi des VI nations.

L’info en plus : Découvrez en quelques chiffres le caractère unique de cette éclatante victoire. Pour l’occasion, on a sorti les bullet points, ça fait plus sérieux.

2. Pas de 49.3

« Nous ne voulons pas du 49.3. » S’exprimant dimanche soir, à l’issue d’une réunion à Matignon, le porte-parole du gouvernement, Olivier Veran, a tracé le chemin. « Nous voulons transformer notre majorité relative en une majorité absolue et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant progressivement évoluer notre projet ». La veille, le Sénat, à majorité de droite, a adopté la réforme par 195 voix contre 112 après dix jours de débats, tandis que dans les rues, la mobilisation semblait marquer le pas, réunissant 368.000 manifestants en France selon la police, un million selon la CGT.

Dès mercredi, une commission mixte paritaire (CMP) réunissant sénateurs et députés cherchera à élaborer un texte de compromis. En cas d’accord, celui-ci sera soumis jeudi pour adoption définitive au Sénat puis à l’Assemblée nationale, où le vote devrait être très serré.

L’info en plus : A Rennes, l’ancien cinéma L’Arvor est occupé depuis samedi soir et l’arrivée de plusieurs opposants à la réforme des retraites. Une assemblée générale y était organisée ce dimanche. Découvrez notre reportage.

3. Inquiétudes bancaires

Les marchés financiers sont fermés pendant le week-end mais rares sont les investisseurs qui ont pu en profiter pour se reposer. La faillite entérinée vendredi de Silicon Valley bank (SVB) en Californie crée des remous. La perspective pour les start-up qui avaient leurs fonds en dépôt dans l’établissement de ne retrouver que les 250.000 dollars garantis par les assurances inquiète les observateurs.

A Londres, où SVB officiait également, le gouvernement a fait part de ses inquiétudes tandis qu’aux Etats-Unis la secrétaire du Trésor évoquait une « large palette de solutions » tout en écartant la possibilité d’un renflouage par les autorités. Sur le marché ouvert 7 J/7 des cryptomonnaies, c’est l’USDC, un jeton dont la valeur doit être calquée sur celle du dollar, qui a dévissé, perdant jusqu’à 12 % avant de remonter plus tard dans le week-end. La raison ? Une petite partie des fonds de l’entreprise émettrice était déposée chez SVB et certains investisseurs s’inquiétaient, en conséquence, pour la santé de l’entreprise. La réouverture des bourses lundi est attendue avec fébrilité.

4. Une contre-offensive à Bakhmout ?

L’armée ukrainienne continue dimanche de défendre Bakhmout, avec l’objectif de « gagner du temps » dans cette ville de l’est de l’Ukraine dont Moscou tente de s’emparer depuis l’été au prix de lourdes pertes. « Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive, qui n’est pas loin », a affirmé le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky. Evguéni Prigojine, le patron du groupe Wagner, a revendiqué de son côté une nouvelle progression de ses hommes qui se battent en première ligne à Bakhmout. Si les observateurs doutent de l’importance stratégique de la ville en elle-même, cette bataille a acquis une valeur symbolique, tant pour Kiev que pour Moscou, qui voudrait obtenir là une victoire après plusieurs revers humiliants.

5. Les Oscars, c’est cette nuit









Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d’Inisherin, Top Gun : Maverick ou Avatar 2… Qui sortira vainqueur de cette 95e cérémonie des Oscars. Réponse cette nuit. Pour patienter d’ici là, vous pouvez par exemple suivre sur notre site le commentaire en direct du match de Ligue 1 entre l’OM et Strasbourg avec un tifo très particulier. Bonne soirée !