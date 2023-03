Bienvenue à Jurassic Park ! Les passionnés de préhistoire ont de quoi être excités : un squelette de tyrannosaure rex va être vendu aux enchères le 18 avril en Suisse. Appelé « Trinity », le spécimen complet de près de 3,9 mètres de hauteur et 11,6 mètres de long est estimé entre 6,11 et 8,15 millions d’euros.

« Une estimation très basse », a prévenu l’expert en histoire naturelle de la maison Koller, Christian Link, alors que l’on assiste à un véritable engouement des acheteurs pour ce type de reliques. Trinity « est l’un des squelettes de T-rex existants les plus spectaculaires, un fossile bien préservé et brillamment restauré » selon la maison d’enchères.





Trois spécimens rassemblés

Ce sera « la troisième fois dans le monde et la première fois en Europe » qu’un squelette de T-rex est mis en vente selon la maison Koller. « C’est une occasion exceptionnelle d’acquérir un fossile d’une telle qualité », a déclaré l’expert Christian Link, rappelant que la plupart des spécimens de ce type se trouvent dans des musées.

Le squelette de Trinity a été assemblé pour plus de la moitié en utilisant des os de trois spécimens différents de T-rex retrouvés aux Etats-Unis entre 2008 et 2013, dans le Montana et le Wyoming. L’espèce a vécu il y a 67 millions d’années. Selon une étude publiée en 2021 par la revue scientifique Nature, seulement 32 squelettes de T-rex adultes ont été retrouvés à ce jour dans le monde.

En mai, un squelette de Deinonychus antirrhopus, qui avait inspiré le Vélociraptor du mythique « Jurassic Park » de Steven Spielberg (1993), avait été adjugé pour 12,4 millions de dollars, frais inclus, à un client asiatique. La référence reste un tyrannosaure rex, parti en 2020 pour 31,8 millions de dollars.