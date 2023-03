Restez prudents. Les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud restent placés ce samedi en vigilance orange vent fort par Météo-France, qui a levé l’alerte pour les Alpes-Maritimes et le Var. Le vent va faiblir très progressivement dans la matinée, indique Météo-France, en précisant qu’à la mi-journée, en Corse, les rafales seront encore de l’ordre de 140 à 160 km/h de la Balagne au Cap Corse, de 120 à 140 km/h sur le relief et autour de 100 à 120 km/h sur la région bastiaise.

La vigilance orange vent fort, levée samedi matin pour les Alpes-Maritimes et le Var, l’avait déjà été pour les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault. Des Hauts-de-France jusqu’au Grand-Est, le temps redeviendra plus calme et sec avec de belles éclaircies malgré une atmosphère refroidie, comme de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté, où le ciel sera encombré en début de matinée avec de faibles précipitations. Des chutes de neige se produiront à très basse altitude, dès 300 à 400 mètres, voire en plaine. Les nuages domineront sur le reste de la moitié nord, parfois accompagnés de petites pluies.

Un ciel encore un peu agité

Le temps sera encore agité dans le Sud : le soleil dominera sur le pourtour méditerranéen mais sous un vent d’ouest toujours fort en matinée. Le ciel restera couvert ailleurs, avec des pluies souvent continues et parfois d’intensité modérée notamment du Sud-Ouest au Massif Central. De bonnes chutes de neige surviendront sur les Alpes au-dessus de 1.300 mètres le matin, puis au-delà de 1.800 mètres.









Les températures seront en baisse sur le Nord-Est, avec le retour des gelées et des minimales négatives. Elles seront plus douces ailleurs, jusqu’à 8 à 13 degrés du Sud-Ouest à la Méditerranée. L’après-midi, les maximales iront de 6 à 11 degrés de la Normandie et des frontières du Nord jusqu’à la Bourgogne-Franche-Comté, de 11 à 15 degrés de la Bretagne à l’Auvergne Rhône-Alpes, de 13 à 18 degrés au sud et jusqu’à 19 à 23 degrés près de la Méditerranée.