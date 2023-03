Depuis le mois de novembre dernier, elle fait partie de la nouvelle promotion d’astronautes européens. La Française Sophie Adenot, présente ce vendredi à la Cité de l’Espace après une virée de deux jours à Toulouse, n’a pas caché son « enthousiasme incroyable ».

« J’ai tellement hâte de l’ensemble de ces expériences de l’aventure spatiale, que ce soit le travail avec les équipes d’experts, d’astronautes, l’entraînement, les simulateurs, les voyages à Houston, au Canada, au Japon pour découvrir les différents modules sur lesquels on va devoir opérer… », a-t-elle expliqué, indiquant qu’elle avait « de l’énergie à revendre ».





🚀 « Retour aux sources » à l'école qui les a formés : @Soph_astro - nouvelle astronaute de l’@esa - & @Arno_astro - #astronaute de réserve - tous deux #alumni @ISAE_officiel étaient de passage sur le campus hier ! 🚀 🤩 pic.twitter.com/ZVXEYOnKAN — ISAE-SUPAERO (@ISAE_officiel) March 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La pilote d’essai de 40 ans doit débuter son entraînement le 1er avril prochain à l’European Astronaut Center (EAC) de Cologne, en Allemagne. Durant 12 à 14 mois, elle va suivre « l’entraînement de base ». Cette formation pluridisciplinaire et généraliste va aborder de nombreuses thématiques, de la médecine aux systèmes spatiaux.

Encore pilote d’essai d’hélicoptère

« On prépare une nouvelle génération d’astronautes qui va complètement dépasser le simple fait d’aller dans une station spatiale orbitale à 400 km et de revenir, là on va aller à 400.000 km et on va se poser sur la Lune », a indiqué Didier Schmitt, chef de la Stratégie et de Coordination des Vols habités de l’ESA.









A l’issue de cette première formation, un des cinq astronautes de la promotion sera sélectionné et entamera un « entraînement spécifique à la mission qui dure en général deux ans avant de pouvoir décoller », indique la lieutenante-colonelle de l’Armée de l’air et de l’espace. Les quatre autres se partageront entre « plusieurs tâches : maintien de compétences, aide à la conception des futures missions d’exploration spatiales, aide à la communication entre équipages de la station et équipes au sol », poursuit-elle.

Avant son retour sur les bancs de l’école, elle poursuit son job de pilote d’essai d’hélicoptère prenant régulièrement les commandes des Puma, Chinook, Caracal ou encore du NH90.