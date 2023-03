La préfecture des Deux-Sèvres veut interdire les manifestations contre les retenues d’eau à usage agricole, nommées « bassines » par les opposants, annoncées pour le 25 mars dans le département, selon un communiqué diffusé vendredi.

La préfète Emmanuelle Dubée dit avoir notifié « son intention » d’interdire les manifestations aux organisateurs : le collectif Bassines Non Merci, le mouvement des Soulèvements de la Terre et le syndicat Confédération paysanne.

Des « dizaines de milliers de personnes » attendues

Après une manifestation de plusieurs milliers de personnes à Sainte-Soline fin octobre, les opposants avaient annoncé un nouveau rassemblement au printemps. Ils ont précisé jeudi soir qu’une manifestation aurait lieu samedi 25 mars au matin « à Sainte-Soline », où une retenue est en construction, « et/ou Mauzé-sur-le-Mignon », où une réserve fonctionne déjà, en appelant « un maximum de monde » à converger vers les Deux-Sèvres et « à ne pas se laisser décourager par de quelconques interdictions préfectorales ».





📢 25 MARS - ANNONCE DES LIEUX DE(S) MANIF(S)



La/les manifestations auront lieu à 10h du matin à SAINTE-SOLINE et/ou MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON.

Vous avez bien lu, il y aura possiblement deux manifestations ! 🤩



Exlications et de nouvelles INFOS IMPORTANTES ⚠️

— Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) March 9, 2023







« Les arrêtés et les contrôles n’ont pas empêché les précédentes manifestations de se faire et d’être à chaque fois plus massives », a affirmé sur Twitter le mouvement des Soulèvements de la Terre, qui dit attendre « des (dizaines) de milliers de personnes ».

« Troubles à l’ordre public » selon la préfecture

La préfecture justifie « sa volonté d’interdire » les manifestations « par les antécédents de graves troubles à l’ordre public constatés à l’occasion des précédentes manifestations ayant entraîné des actes violents à l’encontre des forces de l’ordre et des actes de sabotage sur les installations agricoles ».

De premières manifestations avaient eu lieu dans le département à l’automne 2021, puis au printemps 2022, avant celle de fin octobre, pour laquelle les autorités avaient mobilisé quelque 1.500 gendarmes pour protéger le chantier de Sainte-Soline. Ce rassemblement avait donné lieu à des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants. Cinq d’entre eux ont été poursuivis pour « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences » et condamnés à des peines de deux à trois mois de prison avec sursis.