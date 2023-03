Une marche blanche sera organisée dimanche après-midi à Niort (Deux-Sèvres), en mémoire de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, le couple assassiné dans la nuit du 25 au 26 novembre derniers, et dont les corps ont été retrouvés en Charente-Maritime samedi dernier.

La marche blanche est à l’initiative du père de Kevin Trompat, et débutera à 14 heures sur la place de la Brèche. Selon Ouest France, la famille et les proches de Leslie Hoorelbeke ne souhaiteraient pas se joindre à l’événement.









Le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, a par ailleurs indiqué jeudi dans un communiqué, que « l’exploitation de l’ADN prélevé sur les deux corps exhumés permet de confirmer leur identité » et qu’il s’agit bien du couple, qui avait été porté disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre. Trois personnes ont été mises en examen et écrouées, dont deux pour « assassinats », et une pour « enlèvement et séquestration », dans le cadre de cette enquête.