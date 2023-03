Comme chaque année, le mois de mars donne le top départ de la recherche d’un job pour cet été. Si certains jeunes gens deviendront serveurs, animateurs, ou agents d’entretien le temps des vacances, d’autres vont vivre des expériences professionnelles insolites, voire carrément WTF. Croque-mort, mascotte dans un parc d’attractions, trieur de pommes de terre… Certains emplois saisonniers sortent de l’ordinaire, encore faut-il savoir qu’ils existent et où les dénicher !

Vous avez exercé un job d’été original ? Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette aventure et comment cela s’est-il passé ? Missions, conditions de travail, salaire… Racontez-nous cette expérience originale, ses bons et ses mauvais côtés, sans oublier les anecdotes marquantes. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article et donnera sûrement des idées à certains de nos jeunes lecteurs et lectrices pour orienter leur recherche !