On appuie sur pause. Une fissure plus grande que prévu a été décelée par EDF à Penly 1 sur un tuyau de secours servant à inonder d’eau le réacteur en cas d’accident nucléaire. Cela va entraîner la prolongation d’arrêts d’autres sites, pour des contrôles.

« Il ne va pas y avoir des arrêts massifs des réacteurs pendant des mois, mais ça aura un impact en termes de durée des arrêts », a déclaré à l’AFP Julien Collet, le directeur général adjoint de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).









« L’an dernier, on avait eu une première compréhension du phénomène de corrosion sous contrainte. EDF avait mis en évidence un sujet de conception sur des lignes sensibles pour 16 réacteurs », engageant « un programme de réparation de grande ampleur », rappelle Julien Collet.

« Nous avons demandé à EDF de revoir sa stratégie qui était centrée sur des réacteurs réputés sensibles en raison de la géométrie des lignes et on lui demande de reprioriser les contrôles sur les soudures réparées sur l’ensemble des réacteurs », y compris les 900 MW, la série la plus nombreuse et la plus ancienne du parc français. Le gendarme du nucléaire attend la stratégie révisée d’EDF dans le courant du mois de mars.