On n’avait pas vraiment besoin de l’Insee pour se rendre compte des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. En revanche, l’étude que l’institut a livrée en cette journée internationale des droits des femmes nous éclaire sur les raisons de cet écart de traitement dans la région des Hauts-de-France. Explications.

Trouver les raisons objectives de cette inégalité salariale n’est pas nier la discrimination qui existe entre les sexes au profit des hommes. Au contraire. Parce que l’Insee part d’abord d’un constat plutôt positif concernant l’employabilité des femmes, assurant qu’entre 1990 et 2019, le taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 54 ans est passé de 56 à 72 %. Une évolution que l’on doit aux « fortes créations d’emplois dans le secteur des services ont largement bénéficié aux femmes », explique l’Insee.

La question du travail à temps partiel

D’un autre côté, les habitantes des Hauts-de-France gagnent en moyenne un salaire inférieur de 24 % à celui des hommes. La première raison à cela est qu’elles travaillent moins. « Le recours au temps partiel concerne 26 % des femmes en emploi dans la région en 2019 contre 5 % pour les hommes », précise l’Insee en se basant sur les dernières informations du recensement. Du travail en moins en entreprise, mais pas à la maison puisque l’institut affirme que le recours au temps partiel est nécessaire aux femmes parce que ce sont elles qui s’occupent des enfants. Dans la région, « 22 % des femmes en couple avec un enfant de moins de 3 ans travaillent à temps partiel en 2019 », alors qu’à situation équivalente, cela ne concerne que 4,5 % des hommes.









Sauf que le fait de travailler moins n’explique par complètement les 24 % de différence de salaire. En effet, l’Insee a calculé qu’en neutralisant les effets du temps partiel, l’écart salarial en défaveur des femmes était tout de même de 15 %. Là encore, on peut y voir de la discrimination puisque cet écart est du au positionnement des femmes dans le haut de l’échelle des salaires. Si la parité est exemplaire si l'on regarde la part homme/femme chez les salaires les plus faibles, la part des femmes baisse radicalement dans les salaires les plus hauts. Le dernier décile de l’échelle des salaires de l’Insee compte en effet 72 % d’hommes et 28 % de femmes. Et la qualification ne gomme pas les inégalités. Dans les Hauts-de-France, une femme cadre gagne en moyenne 17 % de moins qu’un homme a qualification équivalente.