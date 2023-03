Attention si vous comptiez vous rendre aux urgences avec vos enfants. Depuis lundi et « pour quelques jours », l’accès aux urgences pédiatriques du CHU de Nantes n’est possible que sur « régulation préalable du SAMU - Centre 15 », selon un communiqué de l’hôpital.

Conséquence d’une mesure de régulation pour pallier un manque de « personnels infirmiers et auxiliaires de puériculture », et continuer tout de même d’assurer la prise en charge des enfants. En cause, une vague d’arrêts maladie au sein du personnel soignant du service pédiatrique : mardi, on comptait quatorze « arrêts maladie de courte durée » dans ce service.

Des alternatives aux urgences si l’enfant ne présente pas de symptômes graves

En réaction, le syndicat CGT du CHU de Nantes, dans une lettre ouverte au directeur général de l’hôpital, dénonce un nombre grandissant « d’épuisements professionnels » et des conditions de travail « délétères et inhumaines ». Reliant directement les arrêts maladie du personnel des urgences pédiatriques à la « maltraitance » dont ils seraient victimes, la CGT dénonce un « dialogue social inexistant ». Le syndicat revendique la création de nouveaux postes, qu’il considère « indispensables pour préserver la santé physique et psychologique des professionnels ».









Si le CHU de Nantes n’a pas communiqué sur les raisons des nombreux arrêts maladie, il rappelle que les solutions alternatives aux urgences pédiatriques sont à privilégier si l’enfant ne présente pas de symptômes graves. Médecin traitant, pédiatre libéral ou SOS Médecins sont à contacter en priorité avant de se tourner vers les urgences.