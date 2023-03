Ils ont décidé « d’empêcher le plus possible » l’avancée des travaux de la future autoroute A69, entre Castres et Verfeil, dont le coup d’envoi a été donné ce lundi. Opposés à la construction de cet axe payant qui doit permettre de gagner vingt-trois minutes de trajet entre la sous-préfecture du Tarn et la Ville rose, les militants d’Extinction Rébellion sont à nouveau passés à l’action ce mercredi matin, sur la commune de Teulat, à la frontière du Tarn et de la Haute-Garonne.





FACE AU PASSAGE EN FORCE, DÉFENDONS NOTRE TERRITOIRE❗️🌳#autoroute #Castres #toulouse #A69



Occupation d'arbres en réaction à cette agression irresponsable sur le vivant.👏

Face à la lâcheté de leurs actes, le courage des militants ❗️

Soutenons-les : "En Boulou" à Teulat https://t.co/UNAwnunWtS — La Voie Est Libre✊🌍✊ (@LaVoieEstLibre_) March 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Alors qu’une entreprise mandatée par le concessionnaire Atosca a commencé à abattre dès lundi des pins et des cèdres présents sur l’axe, deux activistes écologistes ont décidé de grimper dans l’un des arbres ce mercredi pour tenter de freiner le chantier alors que les bûcherons s’affairaient autour. Ils sont soutenus dans leur action par le collectif citoyen « La Voie Est Libre », opposé de longue date à cette infrastructure et qui dénonce « un passage en force ».

Une réserve sur le coût du péage

Ce n’est pas la première action de terrain des activistes contre ce projet jugé « écocide ». Le lancement du chantier intervient quelques jours après la parution des autorisations environnementales de ce projet délivrées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn jeudi dernier. Des décisions préfectorales que plusieurs associations de défense de l’environnement et riverains de la future autoroute ont décidé d’attaquer devant le tribunal administratif. Et pour cela, elles s’appuient sur une réserve de la commission d’enquête publique chargée d’évaluer son impact environnemental qui demande d’abaisser le coût du péage de 33 %. Elle avait aussi souligné que le projet entraînait une perte importante de terres agricoles et naturelles, « incompensable » selon les commissaires enquêteurs.