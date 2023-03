Rennes veut multiplier par trois le nombre de vélos en ville

Classée troisième ville cyclable française lors des deux derniers baromètres vélo réalisés par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), Rennes aimerait bien continuer sa progression au classement. Si elle reste loin derrière Strasbourg et Grenoble, la capitale bretonne a fourni des efforts importants ces dernières années pour inciter ses habitants à se déplacer à vélo. Et ça a payé ! Relativement plate et plutôt petite, la ville centre a vu le nombre de cyclistes grimper en flèche notamment grâce à des aménagements sécurisés et sécurisants. Une politique volontariste que Rennes voudra montrer lors du congrès de la FUB qui se déroule ce jeudi et vendredi sur ses terres. L’occasion pour la capitale bretonne de rappeler son objectif ultime : d’ici 2030, elle souhaite que la part des déplacements réalisés à vélo soit multipliée par trois. Pas seulement à Rennes, mais dans toute la métropole. Et là, le défi est grand.

« Lever le sentiment d’insécurité »

Lors de sa dernière enquête auprès des ménages en 2019, la part modale du vélo ne représentait que 3,7 % des déplacements. Un chiffre étonnement bas qui a sans doute grimpé depuis, notamment sous l’effet de la pandémie de Covid-19. « L’objectif, c’est d’être à plus de 9 % en 2030 dans toute la métropole », affirme Matthieu Theurier, vice-président délégué aux transports. L’élu écologiste sait qu’il faudra pour cela « lever le sentiment d’insécurité », qui reste aujourd’hui le plus grand frein à la pratique. Pour cela, la métropole s’est engagée dans l’aménagement d’un grand réseau express vélo d’un peu plus de 100 km de pistes cyclables sécurisées.





Ce travail, toujours en cours, sera complété par la transformation de quarante carrefours et giratoires jugés dangereux. « C’est grâce au baromètre qu’on a pu identifier ces points noirs. Chaque situation a pu être analysée, étudiée », poursuit Valérie Faucheux, conseillère municipale en charge du dossier. Le giratoire « à la hollandaise » testé sur l’imposant rond-point des Gayeulles a par exemple donné entière satisfaction pour la sécurisation des cyclistes. « Il sera validé définitivement et d’autres viendront », promet l’élue écologiste.





Le rond-point des Gayeulles a fait l'objet d'un important réaménagement offrant la priorité aux cyclistes. - Rayons d'action

Le grand défi qui s’annonce se déroule plutôt au-delà de la rocade rennaise. Sur chaque itinéraire sécurisé reliant les communes de la première couronne à Rennes, les cyclistes sont présents. « Pour des distances de 5, 10 ou 15 kilomètres, le vélo électrique c’est la meilleure alternative à la voiture », promet Matthieu Theurier. Mais même avec un moteur dans le pédalier, les habitants sont nombreux à renoncer face à la mise en danger. « C’est souvent hors agglomération que les accidents les plus graves ont lieu. Et bien souvent, c’est parce qu’il n’y a pas d’aménagement », estime Annie-Claude Thiolat, vice-présidente de la Fédération des usagers de la bicyclette.

La difficulté d’aménager les zones périurbaines

La différence de vitesse est importante et nécessite d’aménager des pistes en site propre, bien isolées du trafic. Le problème, c’est que cela prend un temps fou à se concrétiser. Prenez l’exemple de la liaison vers Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Combien de temps aura-t-il fallu pour boucler ce tracé d’à peine cinq kilomètres ? Des années, le temps, notamment de négocier le rachat de multiples bandes de terre. Mais les volontés sont là.

Jeudi, le département d’Ille-et-Vilaine présentera son chantier de piste express entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz qui a la particularité de relier deux communes proches de 4 kilomètres mais qui ne se situent pas dans la même intercommunalité. « C’est un projet emblématique de ce que nous voulons faire. Nous voulons penser à long terme en offrant une alternative à la voiture », assure Schirel Lemonne, conseillère départementale déléguée au plan vélo. Sept millions d’euros seront nécessaires pour financer ce projet, assumé à 77 % par le département. Le chemin est encore long.