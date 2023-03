Après « La Loire et nous » (2014), la « transition énergétique » (2016) et la « longévité » (2019), Nantes métropole a décidé de donner le coup d’envoi cette semaine d’un quatrième « grand débat ». La thématique retenue cette fois-ci s’intitule « Fabrique de nos villes. Ensemble, inventons la vie de demain ». Un thème résolument transversal qui doit permettre d’échanger sur l’urbanisme, le logement, les espaces verts, la mobilité, la consommation, la sobriété… « Le cap écologique et social de la métropole nantaise est fixé mais la nécessité d’agir vite et autrement exige d’engager des débats sur le "comment on y va ensemble ?" », justifie la collectivité.

#NMGrandDébat Nous avons lancé ce soir le Grand Débat métropolitain "Fabrique de nos villes - Inventons, ensemble, la vie de demain". Face aux nombreux défis qui sont devant nous, nous devons repenser notre manière d'habiter, de consommer, de produire, de nous déplacer. pic.twitter.com/9TqRfyr1XO — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) March 6, 2023



Le grand public est invité à déposer des contributions individuelles sur le site Internet du grand débat. Il pourra aussi participer à des ateliers, des rencontres, des « balades urbaines » ouverts à toute la famille. Les collectifs et associations pourront rédiger des « cahiers d’acteurs ». Des experts proposeront des « auditions publiques » pour enrichir le débat.









Cette période de concertation doit s’achever début juillet, soit une durée de quatre mois au total. Un comité composé de sept citoyens est garant des règles et de la « neutralité » de l’organisation. Les idées et avis collectés seront synthétisés sous la forme d’un rapport final, sous la supervision du comité citoyen, à l’automne 2023. Ce rapport se traduira par des engagements concrets d’élus à l’horizon début 2024, promet la métropole.