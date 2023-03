L’Elysée a rejeté lundi le « procès » fait par Serge Halimi contre l’hommage national que rendra mercredi Emmanuel Macron à sa mère Gisèle Halimi, avocate féministe décédée en 2020, qui pourrait être aussi l’occasion pour le chef de l’Etat de s’exprimer sur la constitutionnalisation de l’IVG.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président va prononcer un discours au palais de Justice de Paris, un lieu « chargé d’histoire », a dit un conseiller à des journalistes. Son fils aîné Jean-Yves Halimi, longtemps partisan d’un hommage aux Invalides, prendra aussi la parole.

En revanche, un autre fils, le journaliste Serge Halimi, s’est désolidarisé de cette initiative en affirmant dimanche qu’il n’y assisterait pas car l’hommage intervient « alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites » que sa mère aurait selon lui combattue.









Le 8 mars « fait écho à tous ses combats »

Violaine Lucas, présidente de l’association « Choisir la cause des femmes », fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 1971, a exprimé une position similaire. Le 8 mars « fait écho à tous les combats qu’a menés Gisèle Halimi », a répondu ce conseiller de l’Elysée pour justifier cette date. « Ce procès qui est fait n’engage que ses auteurs et je les renvoie à leur conscience », a-t-il ajouté.

« Le président de la République, lui, ne lie pas l’actualité à la figure de Gisèle Halimi », ce serait « hors sujet », a-t-il plaidé. Selon ce conseiller, Emmanuel Macron évoquera « une figure qui a su faire vivre les idéaux hérités des Lumières », et notamment ses combats « contre la colonisation et la guerre d’Algérie », « contre la peine de mort » ou encore pour « la légalisation de l’IVG ».

Alors qu’un processus législatif est en cours pour inscrire dans la Constitution le « droit » ou la « liberté » des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse, le conseiller élyséen a suggéré d’être « très attentif à ce que dira le président de la République » à ce sujet.

« Liberté de la femme »

Le Sénat a voté début février pour l’inscription dans la Constitution de la « liberté de la femme » de recourir à l’IVG, reformulant une proposition de loi constitutionnelle venue de l’Assemblée qui faisait initialement référence à un « droit ». Le chemin législatif est encore long : un texte constitutionnel présenté par des parlementaires doit être approuvé dans des termes identiques par les deux chambres puis être soumis à référendum.

Des députés et sénateurs de gauche ont appelé Emmanuel Macron, dans un courrier du 1er mars, à prendre « l’initiative d’un projet de loi constitutionnel » d’émanation gouvernementale qui pourrait, lui, être approuvé en dernier ressort par le Parlement réuni en Congrès sans nécessiter un référendum.