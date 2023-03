La NEF, première banque « éthique » de France est-elle le bras armé de l’anthroposophie, un mouvement de pensée suspecté de dérives sectaires ? Ou a-t-elle été accusée à tort, comme elle s’en défend ?

La polémique est revenue sur le tapis au mois de novembre dernier, lors de la parution du rapport de la Miviludes consacrant un chapitre à l’anthroposophie et dans lequel elle écrivait que le courant « exerce une influence prépondérante sur certains établissements bancaires éthiques au pouvoir financier extrêmement important ». Et de citer en exemple la Nef, dont le siège social est à Vaulx-en-Velin. Fondée par deux adeptes du mouvement anthroposophe, la structure se targue pourtant de cultiver « une totale indépendance politique, religieuse ou philosophique ».

A Lyon, où la municipalité a souscrit un emprunt de 3 millions d’euros auprès de l’établissement en 2021, l’opposition s’est rapidement saisie du sujet. « Je ne pense pas que les Lyonnais apprécient que l’argent public continue à légitimer une banque sous influence d’un mouvement ésotérique et sectaire », taclait alors Ludovic Hernandez, du groupe « Pour Lyon » auquel appartient l’ancien maire Gérard Collomb, oubliant au passage que le même Gérard Collomb avait lui aussi eu recours à la NEF à deux reprises en 2012 et 2014.

Tous les critères au vert

Sollicitées par la première adjointe de la ville de Lyon Audrey Henocque, désireuse d’avoir des précisions, la Banque de France et l’APCR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ont apporté, quatre mois plus tard, des réponses censées clore le débat. Selon nos informations, elles ont indiqué qu’il n’existait « aucun problème » avec la NEF, précisant que « tous les critères étaient au vert » et rappelant que l’établissement avait « l’ensemble des agréments depuis 1988 ». Rien à signaler du côté des critères financiers passés à la loupe.

Chargée d’examiner tous les prêts des banques afin de s’assurer qu’il n’y ait de financements de structures illégales, l’APCR n’a rien décelé de suspect. « L’ensemble des membres de la gouvernance sont contrôlés. Il n’existe pas de problèmes avec les membres du directoire », a assuré la Banque de France à la ville de Lyon.

Accusée de dérives sectaires en 1999 par la Commission d’enquête parlementaire sur les sectes (ancêtre de la Miviludes), la NEF avait porté plainte pour diffamation et avait obtenu gain de cause auprès des tribunaux.