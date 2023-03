« Suivez le côté obscur de la vérité ». Sur TikTok, une vidéo publiée fin février circule et montre des drag-queens lors d’un show. La description pointe du doigt un certain abus sur mineur. « POV [Point Of View] : Drag queen dancing at a kids birthday party ». Comprenez « Point de vue : Drag-queen dansant lors d’une fête d’anniversaire pour enfants ».

Sur Twitter, la vidéo a été republiée ce dimanche par la militante Marguerite Stern. « Vous ne voulez pas que votre communauté soit associée à la pédocriminalité ? », écrit-elle. Trois conseils suivent ensuite : « 1 - Arrêtez d’aller vous exhiber dans des poses sexuelles devant des enfants. 2 - Dénoncez ces actes. 3 - C’est grave que de vous soucier plus de votre image que de la sécurité d’enfants. » Sauf que les images de cette animation ont été manipulées.

Lors du premier visionnage, la vidéo pourrait en effet surprendre. Or, un élément interpelle : la description mentionne un goûter d’anniversaire mais dans le public, un seul enfant apparaît. Il s’agit d’une petite fille qui se trouve derrière la drag-queen. Tout porte à croire que la caméra est d’ailleurs fixée sur la petite fille, davantage que sur la drag-queen d’ailleurs.

S’agit-il réellement d’un goûter d’anniversaire destiné pour enfants ? Il se pourrait bien que non. Sur le mur au fond à droite, on perçoit un premier indice pour y répondre. Une affiche rouge montre plusieurs vignettes de personnes et on lit au loin « Eden ». Il s’agit en réalité d’événements organisés par un restaurant dans une ville américaine du Texas. Au Ebb & Flow, on retrouve en effet les shows de « Garden of eden » qui mêlent brunchs et spectacles de drag. Sur Instagram, une vidéo de ce show qui a eu lieu au mois d’octobre dernier a été partagée et nous voyons bien que le public est à très grande majorité composé d’adulte.

Un élément signalé sur le site

Sur le site de réservation des billets, l’établissement prévient d’ailleurs : « Cet événement contient un langage fort et un dialogue suggestif et peut ne pas convenir à tous les âges ». Et ajoute : « Nous croyons que c’est la prérogative des parents ou tuteurs de prendre des décisions concernant le bien-être de leurs enfants ». Il est également précisé que les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes.

A l’origine, la vidéo avait été filmée par Sara Gonzales, présentatrice pour la télévision conservatrice Blaze TV. « J’ai assisté à un autre brunch drag pour tous les âges à Plano, au Texas, ce week-end et les images sont choquantes », écrit-elle sur son compte Twitter. Avant d’affirmer : « Nous allons arrêter cela ». Dans les colonnes du Dallas Observer, le propriétaire du restaurant répondait à ces accusations annonçant ouvrir une poursuite en diffamation contre Sara Gonzales. De nombreux courriers haineux et menaces de mort avaient en effet été reçus par le restaurateur et ses employés, les qualifiant souvent de pédophiles.





🚨 I attended another all ages drag brunch in Plano, TX over the weekend and the footage I have is shocking.



“My p*ssy good, p*ssy sweet

P*ssy good enough to eat...f*ck me all night”



Des projets de loi à venir

Au mois d’octobre dernier, le New York Post s’intéressait également à ce sujet en mentionnant à l’époque la colère des politiciens de la région. C’est « dégoûtant et totalement inapproprié pour tout enfant », avait fustigé un représentant du Texas Bryan Slaton sur son compte Twitter. « Un spectacle de drag n’est pas un endroit pour un enfant. Je m’engage à protéger les enfants de ces affichages malades ». Opposé fermement à ces représentations, le politicien avait annoncé le prochain dépôt d’un projet de loi.

D’autres Etats ont déjà sauté le pas pour interdire les spectacles de drag qui se déroulaient en public ou dans des lieux où des enfants pourraient être présents. C’est par exemple le cas du Tennessee qui a adopté un projet de loi le 23 février dernier. Ça serait le premier Etat américain à promulguer cette interdiction. Mais d’après le média The Pink News, quatorze autres Etats pourraient suivre, dont le Texas, l’Idaho, l’Iowa ou encore l’Arizona.