La Journée internationale des droits des femmes (et non la « Journée des femmes » !) est célébrée depuis 1977 à travers le monde. Consacrée à la lutte pour l’égalité homme-femme, au combat contre les violences faites aux femmes mais aussi à la sensibilisation, cette journée est toujours prédominante aujourd’hui. Et les marques s’en emparent aussi, rendant le 8 mars presque commercial. On retrouve par-ci par-là des réductions pour des aspirateurs, des tee-shirts vendant les mérites du féminisme et certains hommes offrent même à cette occasion quelques roses à leur compagne.

Mais alors, le 8 mars est-il aujourd’hui dénué de sens ? Mesdames, avez-vous prévu de manifester pour vos droits en cette journée spéciale ? Ou au contraire, avez-vous l’impression qu’elle est aujourd’hui inutile ? Qu’est-ce que vous pensez de toute la communication autour du 8 mars ? Appréciez-vous recevoir des cadeaux en cette journée ? Et qu’en pensent les hommes autour de vous ? Racontez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.