A peine emménagé, déjà primé ! Au château des Pères, à Piré-Chancé, l’équipe de la Table des pères n’a pas mis longtemps à s’adapter à ses nouvelles cuisines. Neuf mois après avoir investi son tout nouveau bâtiment, le restaurant a obtenu sa première étoile au Guide Michelin. Construit au pied d’un hôtel au look futuriste tout juste inauguré, l’établissement offre une vue imprenable sur le jardin du château. Un potager dans lequel le chef Jérôme Jouadé aime venir piocher ses ingrédients et ses idées.









Un concept qui a séduit le jury du Guide Michelin, qui n’a pas hésité à qualifier « d’ovni » la forme de ce nouveau bâtiment. « Le chef Jérôme Jouadé y exerce son art avec une vraie sensibilité à la nature et au végétal. Il profite aussi d’une serre, d’un enclos à escargots, d’un verger et pratique lui-même la cueillette sauvage », explique le guide. «C'est juste dingue ! Cette étoile, ce n’était pas un objectif, nous ne suivons aucune règle imposée si ce n’est celle de la valorisation de l’humain et de l’artisanat », a déclaré le chef, cité dans un communiqué.





View this post on Instagram A post shared by Jerome Jouadé (@jeromejouade)

Le restaurateur s’était notamment fait connaître pour organiser des repas perchés dans les arbres de ce parc situé à une vingtaine de minutes de Rennes. Racheté par la famille Legendre, le domaine a été transformé et accueille en son parc de nombreuses œuvres d’art monumentales. Ouvert au public, le château des Pères est très prisé des locaux qui viennent s’y promener. L’an dernier, l’hôtel de luxe L’essenCiel avait ouvert ses portes, dévoilant son improbable architecture d’arbre habité.

La Table des Pères fait partie des deux nouveaux étoilés du département d'Ille-et-Vilaine avec la Maison Tirel-Guérin à La Gouesnière, près de Saint-Malo.