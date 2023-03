« Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. […] Il faut rester chez vous et limiter les contacts. » Le 17 mars 2020, face à l’arrivée d’un nouveau virus appelé Covid-19, le Président mettait la France à l’isolement. Durant deux mois, les Français ont dû s’occuper depuis chez eux et s’adapter à leur nouvel environnement de vie. La promesse du « monde d’après » d’Emmanuel Macron, d’un mode de vie post-pandémie plus sobre, plus proche, plus « heureux » devait passer par une meilleure alimentation. Plus locale, plus bio, plus saine, plus « faite maison »…

Trois ans plus tard, les Français mangent-ils mieux ? Le marché du bio est en hausse et les ménages tendent à privilégier les circuits courts. Mais les consommateurs sont également durement touchés par l’inflation. De plus, si pendant le confinement, ils pouvaient passer plus de temps en cuisine, ce retour à la vie d’avant les contraint à abandonner certaines habitudes culinaires. Le confinement a aussi pérennisé l’utilisation des plateformes de livraisons à domicile, comme Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat.





Alors, avez-vous changé vos habitudes alimentaires ? Mangez-vous plus équilibré ? Prenez-vous plus de temps pour préparer vos repas ? Privilégiez-vous les produits bios ? Qu’en est-il des produits issus de l’agriculture française ? Vous faites-vous livrer vos plats et pourquoi ? Faites-vous attention à l’empreinte carbone de vos achats alimentaires ? Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci.