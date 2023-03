Le procureur de la République évoque des faits « d’une extrême gravité ». Dans la nuit du 21 au 22 février, un homme âgé de 40 ans a été séquestré et torturé dans un chemin agricole situé non loin de Loudéac, dans les Côtes-d’Armor. C’est sa sœur qui a alerté les gendarmes locaux après avoir recueilli son frère blessé, vraisemblablement pour une dette liée à un trafic de cocaïne et de crack.

D’après les gendarmes, la victime aurait été forcée à monter dans un véhicule et conduite dans un chemin isolé. Là, il aurait été victime de nombreux sévices : des coups de pied, de poing, des brûlures réalisées à l’aide d’une fourchette, des violences avec des branches d’arbres. Contraint de se déshabiller, l’homme a vu l’un de ses agresseurs lui uriner dessus avant de brûler ses vêtements. Un médecin lui a accordé 30 trente jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Des faits reconnus partiellement

Deux hommes soupçonnés de ces actes de torture et de séquestration ont été placés en garde à vue. L’un d’entre eux, âgé de 25 ans, a été interpellé en région parisienne. « Il reconnaît être impliqué dans un trafic de stupéfiants, expliquant que la victime lui devait 3.600 euros. Sur les faits de violences, il ne reconnaît que partiellement les faits », précise le procureur de Saint-Brieuc Nicolas Heitz. Confiée à la brigade de recherches de Saint-Brieuc, l’enquête débouchait sur l’interpellation d’un deuxième homme domicilié à Loudéac. Agé de 34 ans, il reconnaissait le trafic mais rejetait les faits de violences sur l’autre mis en cause.









Déjà connus des forces de l’ordre, les deux hommes ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement en comparution immédiate, qui aura lieu le 28 mars. Ils sont poursuivis pour des faits d’arrestation, enlèvement et séquestration suivie d’une libération avant le 7e jour, de violences aggravées suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, et d’infractions en matière de trafic de stupéfiants.