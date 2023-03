Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Sénat approuve l’article 2 sur l’index seniors

Le Sénat dominé par la droite a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi la création d’un « index seniors » dans les entreprises, sur la place des plus âgés, mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés, lors de l’examen du projet de réforme des retraites. Les parlementaires ont ainsi adopté l’article 2 du projet de loi par 244 voix contre 96, au bout de plus de sept heures de débats.

Le gouvernement s’en est remis à la « sagesse » des sénateurs, qui ont supprimé l’obligation de cet index pour les entreprises de plus de 50 salariés, seuil qui avait été ajouté par l’Assemblée nationale le mois dernier. L’index sera obligatoire dès novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1.000 salariés, et pour celles de plus de 300 salariés à partir de juillet 2024.

Un TGV sur cinq à la SNCF, trafic très perturbé dans le métro et le RER

Le trafic sera « fortement perturbé sur l’ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs », avec un train sur cinq en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo ainsi que pour les TER, selon la SNCF, dont l’ensemble des syndicats a appelé à un mouvement de grève reconductible. Thalys et Eurostar sont aussi concernés. De son côté, la RATP prévoit « un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro » et « perturbé sur les réseaux Bus et Tramway ».









Côté métros parisiens, la plupart des lignes verront leur circulation restreinte principalement aux heures de pointe, à l’exception des lignes 1, 14 et 4. Les RER compteront entre un train sur deux et un train sur trois côté RATP et entre un sur trois et un sur cinq côté SNCF. La circulation sera quasi totalement à l’arrêt sur les Intercités et de nombreuses perturbations sont à prévoir sur les transiliens, avec entre un train sur trois et un sur dix selon les lignes.

Quels restaurants vont obtenir de nouvelles étoiles au Guide Michelin ?

Le Guide Michelin pourrait choisir de promouvoir des chefs jusqu’ici bloqués à deux macarons. Un nom revient ici avec insistance, pas seulement parce qu’il œuvre en Alsace où le Guide Michelin tiendra cette année sa cérémonie : celui d’Olivier Nasti. Autres étoilés pressentis : David Tautain à Paris, Michaël Arnoult en Savoie, ou encore Christophe Aribert à Uriage-les-Bains en Isère et la villa René Lalique de Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) dirigée par l’autrichien Paul Stradner.

Par ailleurs, Michelin a communiqué sur la rétrogradation de cinq restaurants, dont deux triplement étoilés, celui du célèbre Guy Savoy à Paris et du Rochelais Christopher Coutanceau.