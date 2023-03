Un geste brusque et c’est le drame. En quelques secondes, votre vase en porcelaine qui vous est si cher tombe au sol, brisé en morceaux. Vous pouvez alors soit lui dire adieu et le jeter à la poubelle ou alors tenter de le réparer vulgairement avec de la colle. Mais une autre solution venue tout droit du Japon s’offre également à vous. Elle se nomme le Kintsugi, qui signifie en japonais « jointure en or ».

Datant du XVIe siècle, cette technique ancestrale de plus en plus tendance consiste à réparer les objets en céramique ou en porcelaine avec de la laque tout en accentuant les fissures ou les éclats avec de l’or ou de l’argent. « On ne cache pas les imperfections, au contraire on vient les mettre en valeur pour embellir l’objet », souligne Ai Shimizu.

Une laque, appelée urushi, pour recoller les morceaux

Maître de la discipline, l’artiste, originaire de Kyoto, était de passage à Rennes ce week-end à l’invitation de l’association Bretagne-Japon pour initier les curieux à la pratique du Kintsugi. Six apprentis étaient au rendez-vous ce dimanche matin à la maison internationale de Rennes pour découvrir cette méthode de réparation délicate qui requiert beaucoup de temps, de la patience et de la précision. « Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour réparer un objet », assure la professeure de japonais Tchié Sato, à la fois élève et traductrice pendant l’atelier.





Les cicatrices de l'objet sont sublimées avec de l'or ou de l'argent. - Kentaro Aoyama/AP/SIPA

Cet art de la résilience consiste en fait en un rituel en plusieurs étapes. Il faut d’abord réparer les morceaux cassés en les collant avec un mélange d’urushi, une sève issue de l’arbre à laque japonais, et de farine. Il faut ensuite laisser sécher l’objet pendant plusieurs jours avant de polir sa surface avec de la feuille de verre et d’appliquer une nouvelle couche de laque.

« Accepter les imperfections d’un objet »

Vient alors une nouvelle phase de séchage, qui correspond au processus de cicatrisation dans la philosophie Kintsugi, avant l’étape finale qui consiste à saupoudrer la cicatrice avec de la poudre d’or ou d’argent pour les sublimer. « J’aime beaucoup cette idée de redonner vie à un objet cassé en lui redonnant une autre forme et un aspect unique tout en conservant son aspect pratique », souligne Elise. Membre de l’association Bretagne-Japon, elle compte dans les prochaines semaines se servir de cette technique pour réparer des bols de thé cassés récemment par des bénévoles.









Véritable discipline artistique, le Kintsugi se révèle aussi un art de vivre qui nous invite à prendre soin des objets en les réparant plutôt qu’en les jetant « Il y a aussi cette idée d’accepter les imperfections qui donnent de la beauté à un objet », assure Jonathan, qui compte quant à lui s’attaquer à un mug japonais brisé en morceaux. « J’aurai pu le réparer avec la colle mais ce n’est pas très drôle, sourit-il. Et même la colle n’est pas éternelle. »