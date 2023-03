L’exécutif en fait-il assez pour lutter contre les féminicides ? Les critiques des associations se multiplient alors que plusieurs femmes sont mortes, cette semaine encore, sous les coups de leurs maris. En Gironde, une femme aurait ainsi été tuée ce vendredi par son ex-conjoint contre lequel elle avait déposé deux plaintes.

Interrogée sur les dysfonctionnements dans la prise en charge des victimes de violence, Isabelle Lonvis-Rome, ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, a défendu l’action de son gouvernement. « Beaucoup a été fait, puisque 160.000 policiers et gendarmes ont été formés au cours de ces dernières années. Le nombre d’enquêteurs spécialisés va doubler encore […] Les efforts existent et ils sont sans précédent, justement en termes de formation », a-t-elle affirmé ce samedi sur BFMTV.

Un « pack nouveau départ ».

« Près de 4000 téléphones grave danger ont été distribués à ce jour, il y a le Bracelet anti-rapprochement, nous avons augmenté de 80 % le nombre de places en hébergement d’urgence », a également ajouté Isabelle Lonvis-Rome dans cet entretien. La ministre a par ailleurs lancé ce vendredi le « pack nouveau départ ».

Ce dispositif permet de débloquer des aides et des accompagnements le plus rapidement possible pour épauler les femmes victimes de violences conjugales lorsqu’elles quittent leur logement. Il a été présenté quelques jours avant la journée internationale des droits des femmes, prévue ce mercredi.









Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.