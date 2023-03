La France bientôt « à l’arrêt » ? A deux jours d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l’intersyndicale compte sur des mouvements de grèves massives et mêmes reconductibles dans tous les secteurs. Les routiers n'ont, eux, pas attendu le 7 mars et annoncent des actions contre le projet de loi du gouvernement dès ce dimanche.

Des blocages pourraient intervenir à partir de lundi matin après un appel à la mobilisation de plusieurs syndicats. La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière-UNCP a appelé dans un communiqué « l’ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt à partir du dimanche soir 5 mars 22h00 », ajoutant que les arrêts de travail seront ensuite reconduits « le 6, 7 mars... ».

Opérations escargot et blocages

« Ça peut être des opérations escargot, des blocages de zones industrielles, des distributions de tracts à des ronds-points. On s’est aperçus que quand on donnait des informations, il y avait la police avant nous, aujourd’hui on attend le dernier moment pour que l’information soit diffusée », assure ainsi à BFMTV, Patrice Clos, secrétaire général FO-Transports. En revanche, l'Union fédérale route FGTE-CFDT, syndicat majoritaire, n'a lui appelé à la mobilisation que pour le 7 mars, en même temps que les autres secteurs.

Selon Le Parisien, sont prévues de « multiples actions sur l’ensemble du territoire dès lundi matin », avec notamment des blocages de plateformes logistique et de zones industrielles dans les Hauts-de-France et en région parisienne et des opérations-escargots aux abords des grandes métropoles.

« Le 7, ça va être dur »

La SNCF et la RATP doivent communiquer les prévisions dimanche à 17 heures, mais des « perturbations majeures » ont déjà été annoncées par Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité des transports dans la région francilienne. En prévision, le ministre des Transports Clément Beaune a appelé dès vendredi tous les Français qui le peuvent à télétravailler. « Le 7, ça va être dur », a-t-il reconnu.

IDFM a également remis en place un dispositif de subvention au covoiturage, gratuit pour tous les passagers. Les liaisons internationales devraient aussi être affectées. Du côté du Thalys, « le trafic sera perturbé et tous les clients ont été prévenus », a indiqué samedi soir une porte-parole.

Dans les airs, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols le mardi et le mercredi, de 20 % à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30 % à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. « Air France prévoit d’assurer près de 8 vols sur 10, dont la totalité de ses vols long-courriers », a indiqué la compagnie, « toutefois, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure ».