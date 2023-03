Il avait déjà arpenté une fois le Salon de l’agriculture en tant que visiteur anonyme. Mais, le week-end dernier, Tony est revenu cette fois au salon parisien « en tant qu’invité », tous frais payés. « J’ai fait beaucoup de photos, beaucoup de rencontres, des interviews. Il y a même des gens qui m’ont reconnu dans les allées », rigole le jeune homme originaire de Loire-Atlantique. Cet étonnant changement de statut, Tony Rondeau, 21 ans, le doit à l’obtention du titre Mister France agricole 2023. Le concours, purement honorifique, vise à « mettre en valeur l’agriculture » en promouvant une « image positive et souriante de la profession ».

Elu par les Internautes et par un jury, Tony avait candidaté en envoyant une photo sur laquelle il posait avec Suzette, une génisse toute mignonne qu’il a « nourri au biberon » et qu’il « promène régulièrement au licol ». « Les résultats ont été dévoilés le soir de l’élection de Miss France, se souvient l’éleveur, installé à Chauvé, au sud-ouest de Nantes. On m’a appelé à minuit pour m’annoncer que j’avais gagné. Je ne m’y attendais pas du tout ! C’est une satisfaction, bien sûr. Mon entourage aussi est fier de voir qu’on parle de moi. Mais ça ne va pas changer grand-chose à mes habitudes. C’est surtout l’opportunité de parler de mon parcours. »

Il va devenir son propre patron

Le parcours de Tony Rondeau est en effet plutôt original. Car contrairement à de nombreux jeunes agriculteurs, il n’a pas grandi dans le milieu. « Ma mère est aide-soignante, mon père mécanicien. J’ai vraiment découvert l’agriculture lors d’un stage découverte en 3e et j’ai adoré. Jouer à la console, passer du temps en ville, ça n’a jamais été mon truc. Moi, ce qui me plaît, c’est être dehors, en contact avec les animaux et la nature. » L’idée se précise avec « plusieurs stages », un Bac pro CGEA puis un BTS. En parallèle, il multiplie, dès l’âge de 16 ans, les remplacements dans des exploitations laitières. « D’abord le week-end pour la traite. Puis aussi, plus tard, pendant les vacances scolaires. J’ai expérimenté plusieurs choses mais, au final, je me sens très éleveur. »





La photo, avec la génisse Suzette, que Tony Rondeau a présenté au concours Mister France agricole. - T.Rondeau

Depuis septembre, Tony travaille à plein temps dans une ferme de Chauvé en tant que « responsable du troupeau » (100 vaches laitières) salarié. Mais le 1er avril prochain, il deviendra l’unique patron de l’exploitation. Il vient également de racheter les bâtiments et 30 hectares de terres en puisant dans ses « économies » et en bénéficiant d’un coup de pouce des anciens propriétaires. « Ils souhaitaient que l’activité laitière continue et, sans moi, il n’y aurait pas eu de suite », justifie-t-il.

« Si on est motivé, c’est possible »

Devenir seul maître à bord, à seulement 21 ans, cela pourrait en effrayer plus d’un. « Je ne pensais pas que cela arriverait si vite, reconnaît-il. Mais ça ne m’empêche pas de dormir la nuit. Je vais continuer d’apprendre, je ferai probablement des erreurs, mais il y a aussi des structures pour m’accompagner, notamment pour les cultures. Et même si c’est un échec, j’aurai essayé. » Le célibataire, qui se lève chaque jour à 5 heures pour la traite matinale, apprécie « l’autonomie » dont il dispose et le travail de gestionnaire « indispensable ».









Une fois à son compte, il réduira le cheptel à 75 vaches. Suffisant pour pouvoir se prélever une rémunération d'environ « 2.000 euros par mois », a-t-il calculé. « C’est toujours triste de voir des exploitations qui ne trouvent pas de successeur. Les reprises sont assez chères, il y a des contraintes, mais, si on est motivé, si on ne regarde pas trop ses horaires, c’est possible. »

Mister France agricole « n’ignore pas » les critiques environnementales visant l’agriculture conventionnelle, comme celle qu’il pratique pour l’instant, et les élevages de bovins en particulier. Persuadé qu’il n’aurait « pas pu » s’installer en bio en raison de la crise actuelle du secteur, il explique être investi « pour le bien-être animal », misant sur le « pâturage dès que possible ». Il sait aussi que la répétition des sécheresses, la hausse des prix des matières premières et de l’énergie, ne permettent d’envisager l’avenir en rose. « Je ne vais pas m’arrêter à ça, répond-il. Il faut s’adapter, travailler. J’ai été élevé comme ça. Ce métier est utile. Nous sommes les piliers de l’alimentation. »