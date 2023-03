Ils continueront d’opérer les patients mais se déchargent de toutes leurs autres fonctions au sein de l’hôpital. Dans une lettre adressée au ministère de la Santé François Braun, à l’Agence régionale de santé et à plusieurs élus locaux, une cinquantaine de chirurgiens du centre hospitalier du Mans présentent leur « démission administrative ».

Par ce courrier, relayé par le journal Ouest-France, ces praticiens dénoncent « une dégradation alarmante » de la capacité d’accueil en chirurgie, alors que des services d’urgences ont été contraints de fermer à plusieurs reprises dans le département. En raison d’une pénurie de personnel médical, une soixantaine de lits auraient été fermés en chirurgie.









« Les déprogrammations continuent »

Depuis début janvier, « plus de 110 interventions ont dû être déprogrammées du jour au lendemain, faute de place », écrivent les chirurgiens. « Les déprogrammations continuent, on allonge le délai de prise en charge, avec un risque de perte de chance pour le patient, a expliqué à Ouest-France le Dr Julien Barbieux, chef du pôle chirurgie au centre hospitalier du Mans. Pour une tumeur cancéreuse, même peu avancée, on ne peut pas attendre. Aujourd’hui, on se retrouve à choisir quel patient on va opérer et quel patient on va décaler. Ça va à l’encontre de notre éthique. »

Les professionnels dénoncent encore des équipes « démunies », soumises à des pressions « intenables ».