« Une évolution grave, rapide et inédite de la précarité ». Voilà le constat alarmant que fait le président des Restos du cœur. Au lancement de la collecte nationale, qui a lieu entre vendredi et dimanche, Patrice Douret tente à nouveau d’alerter sur l’augmentation rapide et inédite des besoins « d’une aide alimentaire pour survivre » dans une interview au Parisien.

La moitié des bénéficiaires ont moins de 25 ans

L’association compte une hausse de 22 % de ces personnes en difficulté alimentaire depuis le lancement de la 38e campagne en novembre, ce qui correspond à 160.000 individus, des familles avec enfants, des travailleurs, et de plus en plus de jeunes. Selon Patrice Douret, « la moitié a moins de 25 ans ».









Pour faire face, les Restos du cœur rappellent que « la collecte de ce week-end est vitale. » Le coût de la vie, avec une inflation des prix de l’alimentaire supérieure à 14 % sur un an en février, est la principale cause de ce constat « plus grave et plus rapide que ce qu’on avait connu lors de la crise de 2008 ». « L’augmentation du nombre de bénéficiaires en trois ans va être atteinte en quelques mois », estime encore Patrice Douret.