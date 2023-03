Bientôt trois ans déjà. Trois ans que l’on a découvert et expérimenté le confinement (puis le reconfinement, et le couvre-feu). Une parenthèse hors du temps où la planète s’est mise à l’arrêt face au Covid-19, où tout le monde s’est cloîtré sans trop pouvoir mettre le nez dehors. Et où chacun, quel que soit son âge, a fait le bilan de sa vie. « Ai-je fait les bons choix ? Mon travail m’épanouit-il ? Suis-je utile dans mon métier ? A-t-il du sens ? » Ces questions, beaucoup se les sont posées. Mais après ? Quand on prend conscience que notre travail ne fait plus sens à nos yeux, ne reflète pas les valeurs humaines que l’on défend, mais qu’il faut malgré tout gagner sa vie, comment fait-on pour assouvir sa quête de sens dans son activité ? Peut-on en retrouver dans le métier que l’on fait ? Faut-il en passer par la case reconversion ? En pratique, entre croissance capricieuse, guerre en Ukraine et inflation, y arrive-t-on ?

Est-ce votre cas ? Vous avez remis en question le sens de votre travail durant la pandémie et vous vous êtes promis de faire un métier qui vous épanouirait et correspondrait aux valeurs que vous défendez ? Quel travail exerciez-vous auparavant, et vers quel métier avez-vous souhaité vous tourner ? Comment vous y êtes-vous pris ? Avez-vous fait un bilan de compétences, ou une formation en vue d’une reconversion ? Quelles difficultés ou belles opportunités avez-vous rencontrées ? Votre projet a-t-il abouti ? Racontez-nous.