En toute humilité et si on lui demande une petite introspection, ChatGPT se trouve « efficace », « très polyvalent », d’une grande « disponibilité », voire « génial ». Mais bon, on a préféré des humains plus objectifs, les internautes de 20 Minutes, pour apprécier les bienfaits, ou les errances, du robot conversationnel qui alimente le buzz planétaire en écrivant des poèmes ou même des mangas.

Et parmi eux, certains l’ont essayé puis adopté dans leur vie de tous les jours. C’est le cas de Liâm, 19 ans, qui s’en sert « au quotidien », pour du code, comme beaucoup, et de l’aide au devoir. « Rapidité des réponses, disponibilité constante », pour lui ChatGPT « a quasiment remplacé Google », au point qu’il trouve rentable de payer les 20 dollars d’abonnement de la formule des grands utilisateurs. « Il suffit de lui demander les sources de ses connaissances et la moitié du travail est faite », approuve Théo, un étudiant qui utilise le bot notamment pour écrire ses lettres de motivation. Il a aussi récemment obtenu un 14 sur 20 en lui confiant l’intégralité de la rédaction d’un devoir de biologie, qui s’est donc avéré convainquant malgré « un manque de précision et de vocabulaire adapté ».

Des arguments qui font mouche pour une augmentation

Antoine, développeur de métier, est archi convaincu par « ce superbe outil » du moment qu’on l’utilise correctement. « Pour corriger son code et l’optimiser, c’est dingue de voir à quel point ça marche plutôt bien ! » s’enthousiasme l’informaticien qui apprécie aussi la pédagogie du bot. Quant à Julian*, il trouve le robot carrément « incroyable » et « très enrichissant ». Dans tous les sens du terme. Car ce trentenaire déçu de sa dernière augmentation raconte qu’il a eu l’idée de confier à ChatGPT des conseils de rédaction pour un texte destiné à faire part de sa contrariété à sa hiérarchie. « J’ai juste modifié des noms de managers pour faire coïncider avec le contexte de mon entreprise et je l’ai envoyé », explique-t-il. Résultat, il a été convoqué à un entretien avec sa direction. Rencontre pour laquelle, confiant désormais, il a travaillé son argumentaire à l’aide du bot. Bingo ! Le voilà mieux payé.









Mais derrière cet exemple de réussite éclatante, se cachent aussi des utilisateurs beaucoup plus circonspects. Un étudiant en physique a challengé le bot sur un devoir de thermostatique. « Et si je peux donner un conseil, c’est de continuer à utiliser son cerveau ! », s’émeut ce déçu, agacé, comme d’autres, par les mea culpa trop polis de l’IA quand on la contredit, avec ses fameux « Vous avez raison, je vous prie de m’excuser pour la confusion ». Sans compter sa versatilité, puisqu’elle a généré des raisonnements différents quand ce testeur lui a perfidement soumis à trois reprises le même problème.

Des confusions, des erreurs et des mea culpa

Jean-Pierre, septuagénaire taquin, avoue avoir été surpris quand ChatGPT a pondu une réponse juste à une petite énigme qui demandait du contexte alors qu’il s’est planté sur une simple question arithmétique. « Pourtant, un ordinateur est avant tout une machine à calculer », souligne-t-il. Lionel, en père de famille attentif, a essayé d’aider son fils pour répondre à une fiche de lecture sur Un homme heureux, d’Arto Paasilinna. Bilan des opérations, l’IA a confondu une ville et un protagoniste, puis a décrit tour à tour le personnage principal comme « petit et gros » et « grand et mince ». « Au final, j’ai lu le livre pour démêler le vrai du faux et aider mon fils », confie le quadra.

Antoine, enfin, que l’on devine un brin misanthrope, a tenté sans illusion d’avoir une conversation sur tout et rien avec le bot, comme il l’aurait fait avec une personne. Il l’a trouvé « ennuyant » et « rébarbatif ». « Toujours la même chose mais dit de différentes manières ».

Questions existentielles

Qu’ils soient satisfaits ou pas de ses services, ChatGPT n’épargne pas, loin de là, un certain vertige à ses utilisateurs fidèles ou occasionnels. Théo, notre étudiant en biologie, reconnaît se sentir « toujours un peu coupable » d’y avoir recours pour ses écrits, à l’idée, « qu’un jour ou l’autre les IA de ce genre pourraient totalement nous rendre inutiles dans ce genre de tâche ». Pour John, qui s’est laissé tenter pour rafraîchir son CV, « les entreprises qui espèrent se passer d’employés grâce à l’IA risquent pour beaucoup de lamentablement se planter ». Adrien, tout en reconnaissant que ChatGPT sait écrire, traduire et coder dans pleins de langages, rappelle, féroce, que « l’intelligence commerciale n’a rien d’artificiel ».

* Le prénom a été changé