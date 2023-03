Célèbre pour ses brise-lames qui protègent depuis près de 200 ans les fortifications et les digues de Saint-Malo, la plage du Sillon a l’habitude des honneurs. Déjà couronnée en 2018 et 2021, la plage malouine vient de nouveau d’être désignée plus belle plage de France par le site Tripadvisor qui établit chaque année son palmarès. « Longue plage de sable doré quand la marée est basse. L’eau était parfaite. Vagues légères et un fond de sable doux. Paradisiaque ! », peut-on lire sur le célèbre site américain.





✨ Mer dorée par une belle soirée d’été ✨ RT @DomiGuillaume Belle semaine à toutes et tous.

Coucher de soleil sur la grande plage du Sillon à #SaintMalo.#illeetvilaine #bretagne #Brittany #magnifiquebretagne pic.twitter.com/elsGQM3C3u — Ronan Le Flécher (@BreizhWeCan) September 21, 2020



Si aucune plage française ne figure dans le top 10 mondial, la plage du Sillon arrive en 10e position dans le classement des plus belles plages d’Europe, dominé cette année par la plage de Reynisfjara en Islande. Derrière la plage du Sillon, il faut ensuite redescendre à la 23e position pour trouver trace d’une autre plage française. Il s’agit de la superbe plage de Palombaggia à Porto-Vecchio en Corse.