Depuis lundi, la tension n’est pas redescendue. Bien au contraire. Les deux parties fourbissent désormais leurs armes en préparation de l’audience programmée vendredi après-midi devant le tribunal judiciaire de Nice. La mairie et l’Etablissement public foncier (EPF) Paca, gestionnaire et propriétaire du terrain où le cirque Zavatta-Muller s’est installé illégalement lundi matin à l’ouest de la ville, va réclamer son expulsion.

En parallèle, les élus et les circassiens s’écharpent sur les conditions de vie des animaux, dont un hippopotame et une quinzaine de fauves, qui font partie des spectacles présentés par le cirque. A ce sujet, une plainte en diffamation doit également être déposée contre le premier adjoint au maire de Nice. 20 Minutes fait le point sur toute cette affaire.

A quand remontent les tensions ?

Après un séjour écourté à Cannes, où il a fini par n’être plus le bienvenu - à cause de ses animaux sauvages, le cirque Zavatta (anciennement Muller) est venu s’installer sans droit ni titre sur un terrain de l’ouest niçois. C’était lundi un peu avant 10 heures, au sud de la zone commerciale de Lingostière. Le convoi a passé un portail qui n’était pas verrouillé, selon les circassiens, mais qui a été endommagé « involontairement alors que celui-ci s’est refermé au moment où un camion reculait ». « Ce n’est pas bien ce qu’on a fait, on en est conscient. Mais derrière, on doit bien vivre. Nous avons une entreprise à faire tourner, des gens à nourrir », a justifié Franck Muller, dit John Zavatta, expliquant que le maire de Nice leur refusait, comme de plus en plus de collectivités, de s’installer en ville.





Les échanges, sous la surveillance de la police, ont été très tendus entre le maire de #Nice06 @christianestrosi et les responsables du cirque #Zavatta, qui occupent « illégalement » un terrain de la @MetropoleNCA pic.twitter.com/H9YNNUJ0fK — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) February 27, 2023



Ce coup de force assumé, qui n’est pas le premier pour le cirque, a été imaginé pour « crever l’abcès », pour « avoir une réaction », précise-t-il. Et réaction il y a bien eu, mais pas vraiment à l’avantage du cirque et de ses responsables. Christian Estrosi a déboulé dès l’après-midi et leur a « intimé l’instruction » de quitter les lieux au cours d’une rencontre musclée. Accusé d’être un « dictateur » et de ne pas respecter la loi en les empêchant de se produire, le maire estime, lui, être dans son bon droit en se basant sur un arrêté municipal signé en 2020 qui interdit les spectacles avec des animaux sauvages.

Pourquoi Nice parle-t-elle de « sauver Jumbo et ses compagnons sauvages » ?

Une loi publiée au Journal officiel en 2021 prévoit de bannir dans les établissements itinérants « la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques » à partir de décembre 2028. Mais Christian Estrosi, comme d’autres maires, veut anticiper cette interdiction. « Vous êtes vous aussi hors-la-loi », lui a opposé John Zavatta. L’arrêté municipal est-il donc valable ? Il a en tout cas passé le contrôle de légalité de la préfecture. Interrogé sur le fond du sujet, le préfet des Alpes-Maritimes renvoie « aux procédures judiciaires qui sont là pour dire le droit ».









En attendant, le maire de Nice attaque le cirque sur les conditions de vie de ses animaux. « Comment peut-on accepter une telle maltraitance ? », a interrogé le maire sur Twitter dans un post accompagné d’une photo de « Jumbo, l’hippopotame, transporté dans un semi-remorque » et « qui baigne dans une bassine d’eau ». Et de se montrer ferme : « Jamais à Nice ». Une pétition initiée par la ville a même été mise en ligne ce jeudi, appelant à « sauver Jumbo et ses compagnons sauvages ». Le premier adjoint au maire Anthony Borré a également déclaré sur BFM Nice Côte d’Azur que « ce cirque » n’était « pas digne de la condition animale », notamment parce que « des lions se sont vus retirer leurs griffes pour pouvoir jouer ». Une déclaration qui fait bondir les circassiens. John Zavatta a annoncé mercredi le lancement d’une procédure en diffamation. « Je ne peux pas me laisser insulter, a-t-il rétorqué. Nous avons tous les certificats [et] un rapport des services vétérinaires […] positif. »

Une plainte pour diffamation a-t-elle été déposée ?

Sollicité par 20 Minutes, le parquet de Nice n’avait connaissance d’aucune plainte pour diffamation ce jeudi. Réinterrogé, le responsable du cirque précise que son avocat était dans l’attente des nouvelles conclusions d’un vétérinaire, appelé sur place à son initiative. « Le dossier est prêt pour attaquer » et « la plainte sera déposée », a-t-il finalement réassuré à 20 Minutes. Parallèlement, la position de la mairie est raillée sur les réseaux sociaux sur lesquels une photo, prise il y a seulement quelques jours, montre Christian Estrosi en famille au Cirque de Monte-Carlo, qui accueille lui-même des animaux sauvages.

Le cirque peut-il être expulsé ?

Reste que, depuis l’arrivée illégale du cirque lundi matin, la municipalité niçoise et l’EPF Paca ont également saisi la justice. De plusieurs manières. En plus d’une plainte pour « entrée par effraction » sur leur terrain et des demandes d’indemnisation, la collectivité et l’établissement public ont « assigné le cirque devant le juge des référés du tribunal judiciaire en vue de son expulsion sous astreinte », a fait savoir leur avocat Me Simon Daboussy. Une audience est programmée vendredi, à 14h30, au palais de justice de Nice.

Dans le cadre de cette procédure dite « d’heure à heure », si le juge donne raison aux plaignants, le cirque s’exposerait à des amendes chaque jour suivant la décision où il demeurerait sur le terrain. Les circassiens, qui ont installé leur matériel et leur chapiteau, espèrent pouvoir donner une première représentation samedi. Affaire à suivre.