A peu plus d’un mois de Pâques, top départ de la saison sur le littoral languedocien, les CV sont rares, sur les bureaux des restaurateurs. Cette année encore, les professionnels craignent de faire face à une pénurie de saisonniers. Dans l’ex-Languedoc-Roussillon, 50.000 postes de cuisiniers, de chefs de rang ou de serveurs sont pourtant à pouvoir.

Jacques Mestre, restaurateur à la Grande-Motte (Hérault) et président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) en Occitanie, est en colère. Voilà des années qu’il rabâche auprès des élus et des services de l’Etat, soupire-t-il, qu’il faut mettre en place au plus vite des solutions pour faciliter les embauches de saisonniers. Notamment en matière de logements. Dans les stations balnéaires, « un studio, ça coûte parfois 450 euros… La semaine ! Si les locations bouffent le salaire des personnes qui se défoncent pour travailler, ce n’est pas la peine. Elles resteront chez elles, et elles auront raison. Il faut que l’on puisse proposer aux saisonniers des chambres universitaires, qui sont libres l’été. Ou que l’on mette en place des Algeco », confie-t-il à 20 Minutes.

Les transports, un obstacle pour les saisonniers

Et les transports, c’est la même chose. L’accès au littoral, où le besoin en main-d’œuvre est le plus fort au printemps et en été, si on n’a pas de véhicule, est très compliqué. « Dans les grandes villes, comme Montpellier, ça va, note-t-il. Mais à Palavas-les-Flots, à Carnon ou à la Grande-Motte, le tramway s’arrête à Pérols ! », gronde Jacques Mestre.

Virginie n’a plus ce tracas des embauches, à l’approche du coup de feu. Cette restauratrice, qui a répondu à l’appel à témoignages de 20 Minutes sur la pénurie de saisonniers, a décidé de travailler seule, plutôt que d’embaucher, témoigne-t-elle. C’est « moins de stress, avec des personnes qui n’ont pas envie de bosser, mais juste de percevoir une rémunération, confie-t-elle. Moins de stress, avec des gens toujours malades à certains moments. Moins de stress, avec des gens constamment en retard. » Alors, évidemment, elle a « beaucoup plus de travail ». « Je fais 14 heures sans pause, et le dimanche, je fais le ménage, les courses et la comptabilité. En contrepartie, je n’ai pas de salaires à payer, et je gagne mieux ma vie », même si elle a, bien sûr, « supprimé des places assises et qu’il n’y a plus de service. Les clients s’adaptent ».

« De la main-d’œuvre qualifiée, il faut la payer »

Armand, 51 ans, a fait les saisons pendant 10 ans, dans l’hôtellerie, dans l’Hérault. Il a arrêté à cause « des conditions de travail, des amplitudes monstrueuses, du salaire qui ne suivait pas (le Smic horaire), énumère-t-il. A Carnon, la Grande-Motte, Palavas-les-Flots, le Grau-du-Roi, etc. C’était toujours les mêmes conditions. Les patrons en profitent, et se remplissent les poches. S’ils veulent de la main-d’œuvre qualifiée, il faut la payer ».

Matt, un ancien employé, a, lui, monté son propre projet. A ses anciens patrons, cet Héraultais qui « n’a pas peur de faire des heures » reproche « une paye de m…, des horaires de m…, un rythme de vie de m… ». C’est un « travail physique », et les « clients ne sont pas toujours agréables et compréhensifs », assure-t-il.

Les restaurateurs contraints de fermer certains jours

Pour Jacques Mestre, ce ne sont pas les conditions proposées par les restaurateurs qui sont en cause dans cette pénurie de saisonniers. Depuis la fin de la crise du Covid-19, lui et ses confrères augmentent régulièrement les salaires (de plusieurs centaines d’euros, parfois), diminuent les heures, et multiplient les avantages, assure-t-il. Sans compter les pourboires et les repas assurés par les établissements. L’autre problème, relève le président de l’Umih, c’est que depuis les différents confinements, la relation au travail a muté. Et certaines personnes préfèrent occuper un emploi en télétravail.

Si les saisonniers ne se pressent pas dans les restaurants, Jacques Mestre craint que ses confrères, comme lui, doivent supprimer des tables ou fermer leurs établissements, certains jours. « Pour ma part, je l’ai fait, l’année dernière, confie le Grand-Mottois. J’ai fermé un ou deux jours, par semaine. » Et ça, à l’heure de l’inflation des produits et de l’énergie, c’est impensable, note-t-il. « Dites-moi combien on fait ! Nous allons être obligés d’augmenter les prix. Est-ce que les salaires des clients ont augmenté ? Non. Alors, ils viendront moins qu’avant. » Un cycle sans fin, déplore le restaurateur.