« Il est urgent d’agir », estime la sénatrice LR Alexandra Borchio Fontimp. L’industrie du porno est dans le viseur du Sénat après un rapport sénatorial choc publié en septembre dernier sur « l’enfer du décor », dénonçant les dérives de l’industrie du porno et appelant le gouvernement à agir. Une proposition de résolution cosignée par plus de 250 sénatrices et sénateurs de tous les groupes politiques appelle à faire de la lutte contre les violences pornographiques « une priorité de politique publique », dans « une prise de conscience collective ». Non contraignante, elle a été adoptée à l’unanimité.

Co-auteure avec Annick Billon (UDI), Alexandra Borchio Fontimp (LR) et Laurence Cohen (PCF), la socialiste Laurence Rossignol a dénoncé dans l’hémicycle « un déni et une complaisance dont bénéficie cette industrie depuis trop longtemps ». Elle a rappelé que « la France est un des pays les plus consommateurs au monde » de ces contenus, qui induisent des « violences systémiques » envers les femmes.

Terreau favorable à des comportements violents

Alexandra Borchio Fontimp a souligné notamment que les solutions de vérification d’âge des utilisateurs tardaient à se déployer, pour bloquer l’accès aux mineurs - une solution est testée ce mois-ci. « Il y a là un terreau très favorable à des comportements violents envers les femmes », a admis la ministre déléguée à l’Egalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome, qui souhaite diffuser un « message éducatif puissant ».









« Des discussions interministérielles sont en cours pour prendre des mesures fortes à l’encontre des diffuseurs, qui ne pourront plus se cacher derrière un prétendu vide juridique », a-t-elle aussi souligné.