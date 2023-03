C’est un événement « inédit » qui vise à « présenter le travail sous son meilleur jour ». A partir de vendredi et pour un mois, la région des Pays-de-la-Loire lance son « Big bang pour l’emploi », qui prendra la forme d’une tournée dans les cinq départements. La présidente Christelle Morançais (LR) espère faire du territoire, où le taux de chômage est d’environ 6 %, « la première région du plein-emploi ».

Concrètement, il s’agira d’un grand village (en entrée libre) réunissant les univers de l’orientation des jeunes, des métiers et des recrutements en cours. L’événement, qui promet des expériences ludiques et immersives, mettra notamment en avant quatre secteurs : ​tourisme, industrie, énergies renouvelables, agriculture et agroalimentaire.

Il sera possible de créer son CV vidéo, participer à une « grande roue de l’emploi », tester des simulateurs de métiers, ou encore rencontrer les entreprises partenaires (Chantiers de l’Atlantique, Thalès, SNCF, etc.)… Pour la première étape, ces rencontres se dérouleront au parc des expos d’Angers ces vendredi et samedi. A Nantes, le rendez-vous est fixé aux Machines de l’île, les 31 mars et 1er avril.