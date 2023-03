« Ma petite Momo est partie ». C’est par ces mots que le navigateur breton Guirec Soudée a annoncé la mort de sa fidèle poule Monique. Originaire de Plougrescant (Côtes-d’Armor), l’aventurier s’était fait connaître pour avoir embarqué une poule rousse dans son projet fou de se faire prisonnier des glaces du pôle Nord pendant cent trente jours en 2014. A bord de son voilier Yvinec, la poule Monique avait pondu des œufs et permis au jeune navigateur de ne pas sombrer. « Sans toi je serais devenu fou pendant nos 130 jours d’hivernage en autarcie au Groenland dont une bonne partie de nuit polaire. Moi qui n’arrivais même pas à pêcher à travers la banquise, tu as continué de pondre chaque jour, en sachant que notre vie en dépendait », se souvient le navigateur dans un message hommage publié mercredi soir.

Âgé d’à peine 20 ans, Guirec Soudée avait le rêve d’embarquer un chien à bord de son voilier en acier. Lors d’une escale aux Canaries, des amis lui avaient finalement offert une poule, qui avait traversé l’Atlantique à ses côtés. La légende de Monique était née et l’histoire d’amour allait durer neuf ans. « Grâce à toi c’était aussi beaucoup plus facile de sympathiser avec les gens à chaque escale. Il faut dire qu’à Saqqaq (village du Groenland), personne n’avait jamais vu de poule vivante ! ».





Pendant cinq ans, l’animal a accompagné Guirec dans ses aventures sur les mers et sur la glace, faisant de lui une véritable star des réseaux sociaux. A l’issue de ses incroyables aventures suivies par des centaines de milliers de personnes, le Breton avait publié plusieurs ouvrages et un film où il racontait ses péripéties. « J’en ai fait des sacrifices pour toi aussi, j’ai fait de la prison au Canada pour tes beaux yeux et j’ai renoncé à Tahiti parce que personne ne voulait de toi là-bas à cause de la grippe aviaire », se souvient l’aventurier.

« Je ne t’oublierai jamais »

Récemment, il avait traversé l’Atlantique à la rame dans les deux sens puis participé à sa première Route du Rhum. Mais sans sa poule Monique, qui était restée sur la petite île des Côtes-d’Armor où Guirec se pose quand il est à terre. Le navigateur devrait être au départ du prochain Vendée Globe en 2024. « Moi je ne t’oublierai jamais ma petite Momo. Merci pour tout ».