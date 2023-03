Les autorités italiennes ont demandé à la France l’extradition d’Edgardo Greco, condamné en Italie pour des meurtres liés à la mafia calabraise et arrêté début février à Saint-Etienne (Loire), a-t-on appris mercredi auprès de son avocat.

Accusé d’appartenir à la 'Ndrangheta et condamné en 2006 en Italie à la réclusion à perpétuité pour homicides, l’homme âgé de 63 ans a été interpellé le 2 février après seize ans de cavale, à Saint-Etienne, où il travaillait dans la restauration. Plus précisément dans une pizzeria.

« La demande d’extradition de mon client a été transmise hier (mardi, NDLR) à la cour d’appel de Lyon », a déclaré à l’AFP Me Benoit Courtin, qui précise en avoir été informé par le service international de la juridiction lyonnaise. Cette demande d’extradition « a été reçue par le ministère de la Justice et par le ministère des Affaires étrangères. Elle lui sera notifiée demain (jeudi) », a précisé le parquet général de la cour d’appel de Lyon. Me Courtin a souligné que « l’enclenchement de cette procédure d’extradition intervient » alors qu’il doit « plaider jeudi matin une nouvelle demande de remise en liberté » de son client.

Un homme « dangereux »

Le 16 février, la cour d’appel de Lyon avait refusé la remise en liberté de cet homme qualifié de « dangereux » par Interpol et condamné dans son pays pour des meurtres commis en 1991. La juridiction avait en même temps refusé son extradition, invoquant un « obstacle juridique » à la remise à l’Italie du fugitif, arrêté par la police française grâce à un partage d’informations avec les carabiniers italiens, dans le cadre du projet I-Can (Coopération Interpol contre la 'Ndrangheta).

La cour d’appel avait expliqué qu’Edgardo Greco, actuellement écroué dans une prison de la région Auvergne Rhône-Alpes, « aurait dû être interpellé sur la base d’une demande d’extradition de la part des autorités italiennes et pas dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ». Car les faits qui lui sont reprochés remontent à 1991, avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1993, du traité de Maastricht créant l’Union européenne.

Edgardo Greco s’est installé en France après sa condamnation en 2006, selon le parquet général. Il a travaillé dans plusieurs restaurants italiens de Saint-Etienne, où il se faisait appeler Paolo Dimitrio, avec un intermède, entre juin et novembre 2021, à la tête de son propre établissement italien, selon des témoignages et documents consultés par l’AFP.