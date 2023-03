Cela n’atténuera pas la douleur des familles, toujours en quête de vérité. Ces dernières pourront toutefois conserver des morceaux de l’épave du Bugaled Breizh, ce chalutier breton qui avait coulé avec cinq marins-pêcheurs en 2004 au sud-ouest de l’Angleterre, a-t-on appris ce mercredi de source proche du dossier. « Les travaux de démantèlement vont très probablement intervenir pendant les vacances scolaires dites de printemps, soit dans la seconde moitié du mois d’avril », écrit le procureur général de Rennes Frédéric Benet-Chambellan, dans un courriel aux avocats des familles.

Dans son message, le magistrat invite les victimes et leurs familles « qui souhaiteraient récupérer une ou plusieurs pièces » à le lui faire savoir « rapidement, sachant qu’il est impératif qu’elles soient d’accord entre elles ». « Personne n’ayant de ''droits supérieurs'' aux autres, je ne peux moi-même aucunement trancher en cas de revendication d’un même objet par plusieurs », souligne le procureur général. La famille de l’armateur Michel Douce a ainsi demandé à récupérer l’ancre et la barre à roue, tandis que l’association SOS Bugaled a demandé à conserver l’hélice, le nom du bateau peint au-dessus de la passerelle, les manettes du treuil, le numéro de coque peint sur la tôle et une vingtaine de morceaux de la coque, selon un échange de courriels.

« On continuera à chercher la vérité »

Dans sa réponse au magistrat, Me Dominique Tricaud, avocat des familles, demande également l’organisation d’une « cérémonie mémorielle » sur le site le samedi 8 avril. Thierry Lemétayer, dont le père mécanicien est mort dans l’accident, a évoqué « une sorte d’adieu » en « hommage aux cinq marins disparus ». Mais « on continuera à chercher la vérité », a-t-il prévenu.

La justice française a rendu un non-lieu dans cette affaire tandis que la justice britannique a conclu à un accident de pêche. Pour les proches des victimes, le Bugaled Breizh, immatriculé au Guilvinec (Finistère), a été envoyé vers le fond par un sous-marin qui se serait pris dans son train de pêche.