C’est une longue, très longue histoire, qui agite régulièrement le petit bourg de Vieux-Marché depuis près de quarante ans. Dans cette petite commune située à l’ouest des Côtes-d’Armor, un moulin fait l’objet de contentieux entre l’État et les propriétaires du bâtiment. Installé sur le Léguer, le moulin du Pont-Neuf vit les pieds dans les eaux de la rivière bretonne depuis plus de deux cents ans. Une vie paisible qui lui a longtemps permis de produire de la farine avec la seule énergie du courant. Si la production avait cessé il y a une quinzaine d’années, le monument continuait de vivre grâce à l’attachement de l’arrière-petit-fils d’un meunier, qui avait hérité du fameux moulin et l’avait récemment transformé en gîte.

En conflit avec la préfecture des Côtes-d’Armor, Guillaume Scolan vient d’apprendre que l’ensemble des vannes et de la retenue d’eau devront être démolies d’ici le 31 mai. Pour lui, c’est toute l’âme du moulin qui sera démolie. « On a tout refait ici, on a gardé la machinerie, les outils… C’est sans doute l’un des rares moulins aussi complets en Bretagne. Mais quand on enlève tous les ouvrages hydrauliques, c’est tout le moulin que l’on anéantit. En lui enlevant sa fonction, on détruit le bâtiment », regrette Guillaume Scolan. En 2021, l’effacement de ces seuils, écluses et barrages avait été au cœur d’une bataille entre le Sénat et le gouvernement.





La machinerie du moulin du Pont-Neuf, dans les Côtes-d'Armor, a pu être conservée par les propriétaires. - G. Scolan

Très touché par l’arrêté de mise en demeure, l’héritier du moulin n’hésite pas à critiquer la « position dogmatique » de la préfecture des Côtes-d’Armor à qui il reproche son entêtement à vouloir « détruire le moulin ». Contactée, l’administration se range derrière les décisions de justice. Engagé par Guillaume Scolan, le combat judiciaire a largement tourné en la faveur de l’État, de la mairie et de plusieurs associations. Par trois fois, la justice française a estimé que des travaux de démolition étaient nécessaires, déboutant le propriétaire de ses demandes.

Le motif de cette décision ? La nécessaire continuité écologique de la rivière, dans laquelle les poissons sont parfois dans l’incapacité de nager en raison des obstacles créés par le moulin du Pont-Neuf. Mais aussi le risque d’inondation que le moulin du Pont Neuf fait courir à son voisin situé un peu en amont. « La réalisation des travaux doit permettre la remise en état naturel du cours d’eau, pour remédier aux dégâts qu’occasionne en amont le moulin du Pont-Neuf et restaurer la continuité écologique à laquelle il porte atteinte », estime la préfecture.

« Si on met des barrages, on modifie l’écosystème »

Contrairement au moulin du Vicomte situé en amont, celui du Pont-Neuf ne dispose pas de « droit d’eau » qui avait été octroyé à tous les moulins construits avant la loi du 4 août 1789. Celui implanté à Vieux-Marché daterait, a priori, de 1791 et n’a donc pas « le droit » de dévier ainsi le cours du Léguer. La préfecture rappelle qu’en 2017, elle avait proposé au propriétaire « la régularisation de l’ouvrage, par suppression de la rehausse sur le seuil et le démontage des vannes ». Guillaume Scolan avait refusé et intenté une procédure devant le tribunal administratif.

Mais au-delà de cette épineuse question du droit d’eau, c’est surtout l’impact écologique du moulin qui fait débat. Porte-t-il atteinte aux poissons qui vivent dans le Léguer comme le saumon, la truite ou l’anguille ? « Oui », selon la justice française. Notamment en été, quand le niveau de la rivière est bas et que l’obstacle devient infranchissable.





Le moulin du Pont-Neuf, à Vieux Marché (Côtes-d'Armor) accueille un gîte rural exploité par ses propriétaires. - G. Scolan

Cet avis est partagé par Jean-Luc Pichon, membre de la fédération de pêche locale et administrateur de l’association Eau et rivières de Bretagne. L’homme a grandi sur les bords du Léguer et connaît parfaitement le dossier du moulin du Pont-Neuf. « Une rivière, c’est fait pour s’écouler naturellement. Si on met des barrages, on modifie tout l’écosystème », assure le pêcheur.

Mais pourquoi s’en préoccuper maintenant, alors que le déversoir est là depuis plus de deux cents ans ? « Les moulins ont longtemps eu une utilité pour la population. Leur impact était moindre quand le milieu était en bon état. Mais aujourd’hui, avec le réchauffement climatique et les pesticides, les rivières sont abîmées, fragiles. Elles n’ont plus la même résilience. Les moulins ne sont pas les seuls responsables, mais ils y contribuent », estime le pêcheur.

« Je ne suis pas opposé à la continuité écologique. J’avais d’ailleurs proposé la création d’une passe à poissons. Mais quelle étude scientifique a-t-on pour prouver que c’est efficace. Je fais face à une vision dogmatique de la rivière libre et sauvage », lui répond Guillaume Scolan. Il cite l’étude récente de l’ingénieur géologue Pierre Potherat, qui estime que « l’effacement planifié des ouvrages a entraîné la vidange de leurs retenues d’eau amont ». Et donc asséché les cours d’eau.









Ingénieur de formation, l’homme rêvait de faire fonctionner une turbine afin de produire de l’électricité à la seule force de l’eau. Mais pour cela, il fallait apporter un maximum de courant dans la roue du moulin, et donc maintenir un barrage conséquent dans le lit de la rivière. Ce projet ne verra sans doute jamais le jour. Le propriétaire a jusqu’au 31 mai pour mener de lourds travaux de démontage des vannes. Quant au déversoir, il devra être démoli « par étalement des pierres dans la rivière », précise la préfecture. Le Léguer retrouvera alors l’écoulement qu’il avait avant la Révolution française.