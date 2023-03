Les voyageurs réguliers connaissent déjà le principe. A certains moments de la journée, deux trains stationnent parfois sur une même voie en gare de Rennes. Leurs chemins se séparent ensuite, l’un prenant la direction de Brest et l’autre de Quimper. A partir de septembre, ce système, baptisé 2TMV (deux trains sur une même voie), va se généraliser dans la capitale bretonne, site pilote en France. « On ne pouvait jusqu’à présent faire partir ou arriver deux trains sur une même voie que sept fois par jour pour des raisons de sécurité, souligne Christophe Huau, directeur territorial SNCF Réseau Bretagne-Pays de la Loire. La nouvelle signalisation installée va nous permettre de le faire systématiquement et de fluidifier ainsi le trafic. »

Financé à hauteur de 12,6 millions d’euros par SNCF Réseau, l’État, la région Bretagne et la métropole rennaise, ce projet, qui a nécessité deux ans de travaux, vise à désaturer le nœud ferroviaire rennais. Voyant passer près de 400 trains par jour, la toute pimpante gare de Rennes est en effet au bord de l’asphyxie. « On est déjà pas loin de la saturation aux heures de pointe et si on ne fait rien, cela risque encore d’empirer », affirme Christophe Huau.

La capacité de la gare augmentée de 30 %

En 2020, la décision a donc été actée d’accélérer sur ce projet 2TMV qui est déjà en vigueur dans certains pays européens comme l’Allemagne ou la Suisse. En stationnant deux trains sur une même voie, SNCF Réseau prévoit ainsi d’augmenter la capacité de la gare d’environ 30 %, ce qui devrait permettre la circulation d’une trentaine de trains supplémentaires aux heures de pointe chaque jour sur les cinq branches de l’étoile ferroviaire rennaise. « Et tout cela sans investir dans de nouvelles infrastructures coûteuses », précise Denis Deléris, directeur adjoint de SNCF Réseau pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire.









Avant le déploiement de ce dispositif dans quelques mois, une signalétique particulière sera installée en gare de Rennes pour que les voyageurs ne se perdent pas. Et qu’ils évitent surtout de se planter de train.