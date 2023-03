Le bras de fer est parti pour durer. Et chaque partie est bien décidée à se rendre coup pour coup. Alors que la ville de Nice a lancé un référé d’heure à heure, dès lundi, pour faire expulser le cirque Zavatta d’un terrain où il s’est installé illégalement en début de semaine, les circassiens annoncent eux aussi avoir saisi la justice.

« J’ai demandé à notre avocat de déposer plainte pour tenus par Anthony Borré, selon lesquels on mutile nos animaux », a expliqué John Zavatta à 20 Minutes, confirmant une information de France Bleu azur. Les paroles visées ont été diffusées mardi sur BFM Nice Côte d’Azur. « Ce cirque n’est pas digne de la condition animale parce qu’il y a un hippopotame et des lions qui se sont vus retirer leurs griffes pour pouvoir jouer », a déclaré le premier adjoint au maire de Nice.





« Les vrais clowns ce sont eux »

Ce mercredi matin sur Twitter, le maire de Nice a également accusé le cirque. « Comment peut-on accepter une telle maltraitance animale, a-t-il interrogé dans un post accompagné d’une photo. Jumbo, l’hippopotame, transporté dans un semi-remorque, qui baigne dans une bassine d’eau. Jamais à Nice. »





« Je ne peux pas me laisser insulter. Nous avons tous les certificats, détaille encore John Zavatta auprès de 20 Minutes. On a même demandé une nouvelle inspection ce mercredi, alors même qu’un rapport des services vétérinaires, qui étaient déjà venus nous contrôler la semaine dernière à Cannes, est positif ». Et d’enchérir : « Christian Estrosi s’est affiché au Cirque de Monte-Carlo, qui a des animaux sauvages il y a quelques jours. Les vrais clowns, ce n’est plus nous, ce sont eux. Je vais finir par lui demander s’il veut venir faire un tour burlesque sous notre chapiteau ».

En s’installant sur une parcelle appartenant à l’Etablissement public d’aménagement (EPA) de la Plaine du Var et géré par la ville de Nice lundi matin, le cirque Zavatta a revendiqué un coup de force pour « avoir une réaction », pour « crever l’abcès ». « On écrit au maire de Nice pour pouvoir nous produire ici depuis le mois de septembre, sans aucune réponse de sa part. Il nous refuse au prétexte que nous avons des animaux sauvages, alors que la loi nous y autorise », expliquait John Zavatta.

Une première représentation prévue samedi

« Je n’ai pas envie de vous autoriser à occuper la ville de Nice », avait répondu Christian Estrosi au cours d’un échange musclé, sur place, lundi après-midi. La ville, qui réclame également une compensation financière pour le préjudice subi, se base sur son propre arrêté signé en 2020 qui proscrit les cirques avec animaux non domestiques alors qu’une loi publiée au Journal officiel en 2021 ne prévoit leur interdiction qu’en 2028.

« Ce n’est pas bien ce qu’on a fait. Mais derrière, on doit bien vivre. Nous avons une entreprise à faire tourner, des gens à nourrir », a plaidé John Zavatta, rappelant que son cirque se heurtait de plus en plus en refus des collectivités de les accueillir.

En attendant une décision du tribunal administratif de Nice, les responsables du cirque Zavatta ont commencé à installer leur matériel et à déployer leur chapiteau pour une première représentation samedi, indiquent-ils. « Il y en aura aussi chaque dimanche, mercredi et vendredi », précise John Zavatta.