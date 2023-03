Quatre ans après sa mise en place sous Edouard Philippe, le Service national universel (SNU) pourrait s’étendre. Selon des informations de Politis, le gouvernement envisage même de le rendre obligatoire et le généraliser en le programmant sur le temps scolaire. « Le projet porté par le président de la République reste entier », affirme également le syndicat national des enseignants du secondaire.

L’expérimentation de la généralisation du SNU concernerait les départements du Cher, des Hautes-Alpes, des Vosges, du Finistère, de la Dordogne et du Var et serait mise en place dès janvier 2024, dans un an.

