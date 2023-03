La tentative d’homicide n’est, pour l’heure, pas assez caractérisée aux yeux de la justice. Interpellé par la police le 26 janvier après des faits de violences conjugales dénoncés par sa compagne, un homme avait blessé un policier au couteau dans un immeuble de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). A-t-il voulu tuer l’agent qui se trouvait en tête de colonne ? Lui assure que non. « Il expliquait ne pas avoir compris qu’il s’agissait d’un policier dans la vitesse de leur intervention et n’avoir pas volontairement commis des violences à leur endroit », rapporte le procureur de la République de Saint-Brieuc Nicolas Heitz.

Ce soir du dimanche 26 janvier, la police était intervenue rue de Gouédic pour porter secours à une femme victime de violences de la part de son concubin. Les fonctionnaires avaient interpellé le mis en cause dans l’appartement loué par le couple pour le week-end. Muni de deux couteaux de boucher, l’homme « portait deux coups au policier en tête de la colonne, occasionnant des blessures au cou et à l’arrière du crâne », précise le procureur. D’après les images de la caméra piéton et les premiers éléments d’enquête, « l’intention d’homicide n’a pas été suffisamment démontrée », ajoute le parquet.





Ouverte pour tentative d’homicide, l’information judiciaire se poursuit pour violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur personnes dépositaire de l’autorité publique et violence sur conjoint. En récidive de faits de violences aggravées, l’homme de 21 ans a été placé en détention provisoire. Le sursis probatoire d’une peine précédente ayant été levé, il devra effectuer une peine de six mois de prison.