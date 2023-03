Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A partir de ce mercredi, l’Afrique centrale est au cœur de l’agenda présidentiel. Emmanuel Macron entame en effet à Libreville une tournée de quatre jours, l’occasion d’éprouver la « nouvelle relation » qu’il appelle de ses vœux avec un continent où l’influence de la France ne cesse de reculer. Le chef de l’Etat est attendu en fin d’après-midi dans la capitale du Gabon, première étape d’un périple qui le conduira ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo.

Son voyage a notamment pour but de montrer qu’il entend désormais s’appuyer sur la société civile et les diasporas africaines en France pour tourner la page de la « Françafrique », longtemps faite de liens troubles et de soutien à des potentats locaux. Mais l’exercice s’annonce délicat au Gabon où l’opposition l’accuse d' « adouber » à travers sa visite le président Ali Bongo, élu dans des conditions controversées en 2016 et probable candidat à sa réélection cette année.

Selon les médias grecs, il s’agit du « pire accident ferroviaire que la Grèce n’ait jamais connu ». Il faut dire que le bilan, encore provisoire, de la catastrophe de mardi soir est terrible : 32 personnes sont mortes et 85 ont été blessées dans une collision entre un convoi de marchandises et un train transportant 350 passagers entre Athènes et Thessalonique.

Plusieurs wagons ont déraillé quelques minutes avant minuit mardi au nord de la ville de Larissa, dans le centre du pays, après la collision. Quelque 150 pompiers, ainsi que 40 ambulances, ont été mobilisés et l’opération de secours est toujours en cours. Des grues et des mécaniciens ont également été déployés pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés.

Les Restos du cœur sont en première ligne pour mesurer les effets de l’inflation et de la crise énergétique. La dernière statistique publiée mardi par l’association est d’ailleurs mauvaise et alerte sur la précarité en France. Le nombre de personnes accueillies aux Restos du cœur a ainsi bondi de 22 % lors des « trois premiers mois » de la campagne d’hiver 2022/23 par rapport à l’année dernière. Les familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants, représentent un quart des personnes accueillies et leur nombre a augmenté de 21 % sur un an. Plus de la moitié des personnes accueillies par les Restos du cœur a moins de 25 ans.