Le gouvernement est « favorable » à des amendements, dans son projet de loi sur l’immigration, qui permettraient d’introduire des mesures pour limiter le regroupement familial, a affirmé mardi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lors d’une audition parlementaire.

En l’état, le texte présenté le 1er février en Conseil des ministres et qui doit être examiné à partir de la fin mars au Sénat, ne prévoit aucune disposition sur le sujet, « mais j’ai entendu beaucoup de sénateurs (…) proposer des restrictions », a relevé le ministre de l’Intérieur, auditionné par la commission des lois du Sénat.

« Je serai favorable (…) à des dispositions qui pourraient limiter le regroupement familial sans être contraires à la Constitution », a-t-il déclaré, énumérant trois pistes de « restrictions » de ce droit.

« Est-ce que 1.800 euros pour deux ça suffit ? »

Le premier, a-t-il expliqué, pourrait consister à rediscuter des conditions d’accueil (taille du logement, revenus, durée de présence sur le territoire…) demandées aux étrangers qui souhaitent faire venir leur famille en France. « Est-ce que 1.800 euros pour deux personnes ça suffit ? », a ainsi interrogé Darmanin. « Donc si le Sénat allait vers des modifications » qui imposeraient « un logement plus grand, une rémunération plus forte et surtout une condition de présence plus longue sur le territoire national, ça me paraîtrait de bon sens », a-t-il poursuivi.

L’autre piste concerne les réfugiés qui ont droit à une « réunification familiale », qu’il souhaite restreindre à la stricte cellule familiale. « Quand on donne l’asile à quelqu’un, qu’on le donne à sa famille ça (ne) me paraît pas choquant. Mais faut-il le donner à sa famille au sens large », a-t-il encore interrogé, évoquant les « demi-frères » et « demi-sœurs » parfois inclus. « Il y a des abus, incontestablement », a-t-il insisté, appelant à limiter cette réunification « à la stricte famille, en définissant c’est quoi la famille au sens français du terme ».

Enfin, Darmanin s’est dit ouvert au fait d’imposer des tests linguistiques et de « valeurs de la République » aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial. Si de telles mesures étaient adoptées par la loi intitulée « Pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », cela « limiterait pour la première fois dans le droit français » le regroupement familial, a assuré à l’AFP l’entourage du ministre.