« Les dossiers de violences intrafamiliales que traitent la police ou la gendarmerie prennent beaucoup plus de temps que d’autres car on est dans l’humain. Il faut muscler les effectifs. » Cinq mois après le lancement de la mission parlementaire sur les violences intrafamiliales, dont les conclusions doivent être rendues fin mars, les premières pistes émergent. Lors d’un déplacement à Nantes ce mardi, la députée Renaissance Emilie Chandler et la sénatrice Union centriste (UC) Dominique Vérien ont demandé « davantage de moyens » pour les forces de l’ordre et les tribunaux, alors qu’un dossier sur quatre concerne aujourd’hui ce type de violences.

Après plus de 300 auditions, le rapport (qui a pour objectif de faire des propositions pour améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales) devrait s’inspirer de bonnes pratiques en France et à l’étranger autour de toute la chaîne pénale. « Avec une attention particulière à la protection des victimes, et notamment des enfants, dont 40 à 60 % qui vivent dans ces foyers sont aussi victimes de violences physiques », expliquent Emilie Chandler et Dominique Vérien. « Il faut définir une politique publique qui s’applique à l’ensemble du territoire français, qui ne repose pas uniquement sur les bonnes volontés, afin qu’il y ait un traitement judiciaire similaire d’un département à l’autre. » Un fichier recensant toutes les femmes qui ont porté plainte pour violences conjugales, comme il en existe en Espagne, est « une idée vers laquelle il faudrait avancer », estiment-elles.









Un meilleur partage d’informations

Les deux femmes veulent en effet aborder le sujet « pas uniquement sous l’angle de l’infraction et celui qui la commet mais avec une appréciation plus globale de la cellule familiale ». Pour cela, le partage d’informations entre les différentes parties doit être facilité. « Dans l’immense majorité des drames, un ou plusieurs acteurs avaient connaissance de "signaux faibles" qui auraient pu être partagés pour éventuellement déclencher une action judiciaire », constate le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul. Dans sa juridiction, deux comités ont justement été créés pour permettre l’échange d’informations entre la justice, la police et les associations. L’un d’entre eux, le Comovif en place depuis l’été dernier, vise à préparer les sorties de prisons dans les cas les plus sensibles, notamment pour une éventuelle protection de la victime, mais aussi pour la réinsertion de l’auteur.

« Le constat est un engagement à tous les niveaux : le corps médical, les associations, les forces de l’ordre…, résume Emilie Chandler. Le pendant est qu’à tous les niveaux, il y a des besoins en ressources humaines et en moyens financiers. »