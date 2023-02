« Tout va bien avec la mairie et tout commence plutôt bien pour notre grande campagne de mécénat », assure la Fondation Fourvière. Elle réagit à un article publié lundi par Le Parisien - et repris par d’autres médias - qui sous-entend que la ville de Lyon ne souhaitait pas participer à la rénovation de la basilique, un des monuments les plus visités de la métropole, dont les travaux les plus urgents s’élèvent à 5 millions d’euros.









« Cette campagne, lancée fin janvier et qui doit durer trois ans, est à destination des entreprises, des fondations, pas à la collectivité, clarifie la porte-parole de la fondation. Elle n’a pas refusé de donner sur ce projet et elle nous soutient financièrement sur d’autres. D’ailleurs, elle ne nous a jamais fait faux bond. »

« Il n’y a pas de sujet »

Même son de cloche du côté de la mairie. « Il n’y a pas de sujet, on est en phase », lance d’abord Sylvain Godinot, adjoint au maire à la transition écologique et au patrimoine. Avant de préciser : « On verse une subvention de 100.000 euros par an pour les travaux de l’esplanade, on se chargera également de la restauration du jardin des Rosaire en 2024. »





➡️la Ville de #Lyon s'est engagée en 2022 pour un nouveau soutien de 500K euros dédié à l'esplanade. (2/4) — Sylvain Godinot (@SylvainGodinot) February 28, 2023



L’adjoint au maire rappelle « son engagement en faveur d’un patrimoine préservé », sachant « la place qu’occupe la basilique de Fourvière » dans l’histoire de la ville de Lyon.

La grande campagne de la fondation est tout de même « importante pour que ce patrimoine emblématique continue de faire venir les touristes et reste un monument gratuit », souligne la porte-parole. En un mois, elle a déjà récolté plus de 600.000 euros, ce qui est « encourageant ».