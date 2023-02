Si faire les courses n’est jamais une partie de plaisir, ces derniers mois, avec la flambée des prix de l’alimentaire, aller au supermarché s’est transformé en exercice d’équilibriste de plus en plus stressant pour nombre de Françaises et de Français, entre nécessité de remplir le frigo, envie de se faire plaisir et prix budget à tenir. Chaque semaine, de nouvelles hausses de prix sont constatées et remplir son panier creuse chaque fois un peu plus le porte-monnaie. Et ce n’est pas près de s’arrêter, puisque s’annonce un mois de « mars rouge ». En pleines négociations, industriels, producteurs et distributeurs ont jusqu’à ce mercredi 1er mars pour trouver un accord sur les prix affichés dans les rayons des supermarchés pour les prochains mois. Et il « va y avoir encore de l’inflation alimentaire (…) tout au long du premier semestre 2023 », a prédit le président de Système U Dominique Schelcher lundi sur France Inter. Alors qu’elle s’est élevée à 12 % en 2022, le contenu de nos assiettes devrait coûter « environ 10 % » supplémentaires « dans les semaines et les mois qui viennent », selon Dominique Schelcher. De quoi pousser certains consommateurs à faire un peu de stock avant que les prix ne s’envolent à nouveau.

Est-ce votre cas ? Vous comptez faire un stock de certains produits avant que leur prix augmente de nouveau ? Pâtes, conserves, produits pour bébé, biscuits, café… Quels types de produits alimentaires allez-vous acheter, de quelles marques (grandes marques, marques de distributeurs ou premier prix) et en quelle quantité ? Racontez-nous.