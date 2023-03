« Même ici, on ne dort pas sur nos deux oreilles. » Najwa a 53 ans. Cela fait trois nuits qu’elle et son fils Amr, âgé d’une vingtaine d’années, dorment dans le gymnase Joël-Paon à Nantes, qui accueille les sans-abri pendant la vague de froid. La municipalité y propose, jusqu’à jeudi, 45 places pour que les plus démunis puissent se reposer au chaud la nuit. Dehors, les températures ressenties descendent en effet jusqu’à - 4°C. Assise à une table au milieu du gymnase équipé de tentes et de lits de camp, Najwa discute avec son fils et Nora, une jeune sans-abri rencontrée il y a peu et qui fait maintenant « presque partie de la famille ». Le regard triste et fatigué, un bonnet sur la tête, cette femme de nationalité syrienne raconte qu’elle est arrivée en France au début du mois de janvier.

Veuve, elle a quitté son pays natal, où elle travaillait dans sa ferme, pour « se soigner et reconstruire sa vie. Elle explique avoir perdu un rein à la suite d’une pyélonéphrite, et voit son état de santé « s’aggraver de jour en jour ». Trop faible pour assister aux cours de français obligatoires pour obtenir l’asile, sa demande lui aurait été refusée malgré les justificatifs de l’hôpital. « Je suis allée aux urgences, ils m’ont dit d’appeler un médecin spécial. Mais je ne connais pas les docteurs, et je ne parle pas français ! » C’est son fils Amr qui a choisi d’aller à Nantes, après s’être renseigné sur les médecins spécialistes qui pourraient aider sa mère.

« Pour les femmes, c’est beaucoup plus compliqué »

Leur voyage a été long et périlleux : partis de Syrie en avion, ils sont arrivés au Vénézuéla, où la fille de Najwa habite. Ils sont ensuite passés par le Brésil pour rejoindre la Guyane et « demander l’asile en France », sans succès. C’est après ce refus qu’ils ont décidé d’aller en métropole, dans l’espoir « d’obtenir des soins » et de continuer les démarches administratives. Confrontée à la rue, la santé de Najwa s’est fragilisée : son foie serait maintenant touché par l’infection. Elle se retrouve coincée dans un cercle vicieux : impossible de recevoir des soins réguliers parce qu’elle n’a « pas de papiers », impossible de faire les démarches à cause de sa santé. Amr s’inquiète. « Moi je suis un homme, je m’en fiche, je peux dormir dehors. Mais pour les femmes c’est beaucoup plus compliqué. C’est bien plus dangereux. »









Depuis, Najwa et Amr occupent leurs journées à appeler le Samu Social (115) et à toquer à la porte des associations pour espérer avoir de l’aide. « Même quand on réussit à avoir une place pour la nuit, on se réveille en se demandant où on va dormir le soir. » La plupart du temps, Najwa dort dans la rue, sur un banc dans un parc. Les yeux remplis de larmes, elle confie qu’elle a « tout le temps peur », qu’elle souffre des températures actuelles. « J’ai tout le temps froid. Je n’en peux plus de vivre dans ces conditions. »

« J’ai plus dormi dehors qu’à l’intérieur »

Les places proposées par le 115 sont « rares ». Certes, Najwa a été accueillie plusieurs fois au village solidaire des 5Ponts, il lui est aussi arrivé de dormir à la Maison de Coluche, qui accueille les personnes en difficulté d’insertion sociale. Mais elle a conscience que ce ne sont que des solutions temporaires. « J’ai plus dormi dehors qu’à l’intérieur depuis que je suis arrivée en France. » Les associations « ne peuvent pas l’aider » pour ses problèmes de santé et sont « débordées par les demandes ». « Je commence à être âgée, je suis malade. Je ne peux pas vivre dans la rue, mais je suis obligée. »

Ce mercredi soir, elle dormira encore probablement au chaud dans le gymnase Joël-Paon, entourée par le personnel de la Protection civile. C’est un réconfort sans prix : « Ici, j’ai rencontré des personnes avec lesquelles j’ai créé des liens en quelques heures. Je remercie Dieu pour cela. » Mais elle a conscience que cette solution ne durera pas : « Le gymnase ferme le 2 mars, je ne sais pas où j’irai après. »