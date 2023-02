Crânes rasés et blousons noirs, ils sont une cinquantaine à s’être rassemblés ce week-end près de Chambéry pour un concert nazi, dont nos confrères de Libération ont pu se procurer des images. Les pogos sur des chants à la gloire du IIIe Reich succèdent à des slogans comme « la France aux Français », le drapeau français côtoie le « Dixie flag » confédéré sur les murs de ce qui semble être la salle des fêtes d’un petit village de Savoie…

Les bras tendus et les t-shirts ou tatouages représentant la tête de mort de la SS ne laissent aucun doute : on est ici chez les nazis. Pour organiser leur petite sauterie, ils ont dû faire profil bas : il y a quelques jours, le ministre de l’Intérieur a fait interdire et réussi à empêcher, moyennant la mobilisation de six préfets, un concert similaire dans les Vosges. Pour celui de Chambéry, une affiche a bien circulé discrètement, mais sans mentionner ni lieu ni date.









« Les lieux de rendez-vous seront donnés quelques jours avant l’événement pour éviter toutes personnes non prévues », indiquait début février l’organisateur, nommé François, dans des cercles fermés. Ce nationaliste n’hésite pas à signer ses messages dans une autre langue, notamment avec un « Frankreich ! » (« France » en allemand). Pour obtenir l’adresse de la fête, prière de s’arranger en privé avec lui et de tout payer en liquide. Y compris pour le merchandising, qui avait « sur place 2 à 3 stands ». De quoi se procurer des t-shirts avec le logo Nike et un slogan « Nazi, just do it » par exemple. Une bande bien organisée.